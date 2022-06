Prvé inovatívne onkolieky by pacienti mohli mať z poistenia na jar

Bratislava 27. júna (TASR) - Prvé inovatívne onkologické lieky preplácané z verejného zdravotného poistenia by mohli mať pacienti k dispozícii približne na jar budúceho roka. Odhadol to štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa v súvislosti so schválením liekovej reformy v parlamente.



"Reformou sa naša práca v rezorte nekončí, ale práve naopak, začína. Našim cieľom je schváliť v rámci kategorizačných komisií čo najvyšší počet inovatívnych liekov, aby sme ich mohli pacientom sprístupniť čo najskôr. Očakávame, že napríklad prvé onkologické lieky by mohli mať pacienti k dispozícii už šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona, a teda približne na jar budúceho roka," povedal Babeľa.



Asociácia na ochranu práv pacientov označila minulotýždňové schválenie reformy za významný krok pre pacientov v uľahčení vstupu moderných liekov do systému. "Stále však nemáme vyhraté. Dôležitú úlohu zohrajú rokovania o štátnom rozpočte," upozornila na sociálnej sieti.



Reformu ocenila aj aliancia Nie rakovine, podľa ktorej majú slovenskí pacienti už viac ako desať rokov výrazne obmedzený prístup k inovatívnym liekom. Slováci podľa prezidentky aliancie Jany Pifflovej Špankovej nebudú viac poistencami druhej kategórie. "Zjednoduší sa prístup pacientov k moderným liekom, ktoré v iných krajinách preukázateľne účinne pomáhajú liečiť a uzdravovať pacientov," reagovala na sociálnej sieti.



Parlament minulý týždeň schválil zmeny v preplácaní drahých moderných liekov z verejného zdravotného poistenia. Legislatíva ma nadobudnúť účinnosť 1. augusta. Pacientom ich tak po novom nebudú schvaľovať zdravotné poisťovne na výnimky. Ministerstvo zdravotníctva už pri predstavení návrhu upozornilo, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom uhrádzaná v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe.