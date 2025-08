Prvé politické noviny Slovákov vyšli pred 180 rokmi

Na snímke Slovenské národné noviny. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vydavateľom a zodpovedným redaktorom prvých politických novín Slovákov bol Ľudovít Štúr. V rokoch 1845 až 1848 vychádzali pod názvom Slovenské národné noviny (Slovenskje národňje novini). V piatok 1. augusta uplynie od vydania ich prvého čísla 180 rokov.Zrealizovať myšlienku vydávať politické noviny pre Slovákov sa Ľudovít Štúr pokúšal už po svojom návrate z vysokoškolských štúdií v Halle v lete roku 1840. V roku 1841 vypracoval predbežný plán novín a nasledujúce takmer štyri roky posielal žiadosti o ich povolenie, ktoré ale nenachádzali pozitívnu odozvu.Získať povolenie na vydávanie politického periodika nebolo v tom čase jednoduché. Uhorská miestodržiteľská rada v Budíne totiž nepovažovala slovenské politické noviny za potrebné a palatín žiadosti buď zamietal alebo ich jednoducho ignoroval.Prvú dôkladne pripravenú žiadosť o licenciu vydávať Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský podal Štúr Uhorskej miestodržiteľskej rade 29. mája 1842. Ale až 15. januára 1845 signoval cisár Ferdinand V. rozhodnutie o povolení vydávať noviny. Stalo sa tak potom, keď sa Štúr obrátil v januári 1844 s takouto žiadosťou priamo na panovnícky dvor.Prvé číslo Slovenských národných novín s literárnou prílohou Orol tatranský a so Štúrovým úvodníkom „Čo chceme s novinami našimi“ vyšlo 1. augusta 1845. Vychádzali na štyroch stranách a ich náklad sa pohyboval v rozpätí od 400 do 800 exemplárov.Novinám dominovali úvodníky a listy dopisovateľov, ktoré tvorili najdôležitejšiu spravodajskú rubriku periodika nazvanú Denňík domáci. Výber materiálov prevzatých najmä z maďarskej a rakúskej tlače prinášala rubrika Denňík zahraňiční. Popri týchto dvoch hlavných rubrikách postupne pribúdali ďalšie, ako napríklad Rozličnosťi, Prehled časopisov, Malí chírňik, Listár či Pojednávaťel. Okrem politických a ekonomických správ noviny pranierovali neutešený sociálny stav, nevzdelanosť a alkoholizmus.Za sídlo redakcie zvolil Štúr svoj prenajatý byt na Panenskej ulici v Bratislave. Samotná redakcia bola umiestnená v dvoch priestranných izbách. Medzi stálych členov redakcie patrili Bohuš Nosák, Peter Kellner-Hostinský, Móric Jurecký a Janko Štúr. S redakciou úzko spolupracovali aj ďalší štúrovci - Ľudovít Dohnány, Ján Kozelnický, Janko Kučera, Samuel Ormis a Viliam Pauliny-Tóth.Orol tatranský vychádzal ako literárna príloha Slovenských národných novín od ich vzniku najskôr s týždennou a neskôr s dvojtýždennou periodicitou. Štúr sa snažil aj prostredníctvom prílohy o bezprostredné spojenie literatúry s potrebami slovenského národného hnutia.Slovenské národné noviny, ktoré vychádzali v štúrovskej slovenčine s cieľom napomáhať procesu jej rozširovania a etablovania v slovenskej verejnosti, vyvolávali aj polemické reakcie. Práve štúrovskú slovenčinu považovali mnohí za prekážku pri zjednocovacích snahách českého a slovenského národa. Spomedzi Slovákov to bol predovšetkým Ján Kollár.Od novembra 1847 uverejňoval Štúr v novinách aktuálne informácie z rokovania uhorského snemu v Bratislave spolu so svojimi poslaneckými príspevkami. Vypuknutie revolúcie na jar roku 1848 urýchlilo zánik novín. K ukončeniu vydávania periodika výrazne prispel aj nový tlačový zákon, na základe ktorého bolo potrebné dvojnásobne navýšiť kauciu za Slovenské národné noviny až na osemtisíc zlatých.Posledné číslo Slovenských národných novín vyšlo 9. júna 1848. Krátko predtým, 6. júna 1848, uzrelo svetlo sveta posledné číslo literárnej prílohy Orol tatranský.