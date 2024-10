Prvé referendum sa na Slovensku konalo pred 30 rokmi

Zmluvu o vytvorení vládnej koalície podpísali 11. decembra 1994 v bratislavskom Dome športu predsedovia Roľníckej strany Slovenska Pavol Delinga, Hnutia za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar, Slovenskej národnej strany Ján Slota a Združenia robotníkov Slovenska Ján Ľupták. Na snímke zľava predseda RSS Pavol Delinga, predseda HZDS Vladimír Mečiar, predseda RZS Ján Ľupták a predseda SNS Ján Slota počas podpisu koaličnej dohody. práve Ľupták inicioval prvé referendum. Foto: TASR/Vladimír Benko

Premiér Mikuláš Dzurinda a deviati ministri začali oslavovať historicky prvé platné referendum na Slovensku už 17.mája 2003 na koncerte na Hlavnom námestí v Bratislave. Na snímke zľava veľvyslanec EÚ Eric van der Linden, premiér Dzurinda, minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 22. októbra (TASR) - V histórii samostatnej Slovenskej republiky sa dosiaľ konalo deväť referend, z ktorých bolo iba jedno platné. Od konania prvého všeľudového hlasovania uplynie v utorok 22. októbra 30 rokov.Už v septembri 1992 sa pri rokovaní o návrhu Ústavy Slovenskej republiky vyslovil opozičný poslanec István Harna za to, aby bola ústava predložená občanom na schválenie v ratifikačnom referende. Tento návrh Slovenská národná rada (SNR) odmietla. Z prítomných 146 poslancov ich bolo 106 proti. Referendum sa nekonalo ani pri rozdelení Československa.Prvé celoštátne referendum vyhlásil prezident SR Michal Kováč 10. augusta 1994 a deň jeho konania určil na 22. októbra 1994. Podnetom na jeho vypísanie bolo uznesenie Národnej rady SR, ktoré poslanci prijali na návrh predsedu Združenia robotníkov Slovenska (ZRS) Jána Ľuptáka.Referendová otázka znela:Hlasovaniu nepredchádzala žiadna kampaň, pretože do úzadia ju vytlačili rozhovory o vytváraní novej vládnej koalície. Referendum sa totiž konalo iba tri týždne po parlamentných voľbách. Keďže sa na ňom zúčastnilo len 19,96 percenta občanov, bolo neplatné. Z takmer 3,9 milióna voličov ich prišlo k hlasovacím urnám necelých 800.000.Od prvého referenda teda uplynulo 30 rokov. Ako sa počas uplynulých troch desaťročí napĺňala idea referenda ako inštitútu priamej demokracie?povedal pre TASR politológ Erik Láštic, autor knihy V rukách politických strán: Referendum na Slovensku 1993 - 2010.Konkrétne spomenul dva dôvody, prečo sa tak dialo:uviedol politológ.Doteraz jediné platné referendum bolo v poradí piate. Konalo sa 16. - 17. mája 2003 a občania v ňom mali možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas so začlenením Slovenska do EÚ. Za členstvo SR sa vyslovilo 92,46 percenta voličov, pričom k hlasovacím urnám prišlo 52,15 percenta občanov.S určitou pravidelnosťou sa objavuje požiadavka zníženia 50-percentného kvóra potrebného na platnosť referenda. Je vraj nedosiahnuteľné a práve pre takto nastavené kvórum sú referendá na Slovensku neúspešné.pripomenul pre TASR Láštic.