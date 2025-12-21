< sekcia Slovensko
Prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku zaznelo pred 100 rokmi
Košice 20. decembra (TASR) - História rozhlasového vysielania na Slovensku sa začala písať pred 100 rokmi. Prvé pokusné vysielanie zaznelo v éteri z Hanisky pri Košiciach.
„Stalo sa tak zásluhou košických poštových technikov a úradníkov presne pred 100 rokmi - v dňoch 20. až 22. decembra 1925 - v priestoroch rádiotelegrafickej a rádiotelefonickej ústredne v Haniske pri Košiciach, a to v rámci propagácie rádiofónie, ako sa táto novinka vtedy označovala,“ uviedol Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Pracovníci Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Košiciach na tento účel prispôsobili vysielač na riadenie leteckej prevádzky na trase Praha - Košice - Moskva. „Vďaka zachovaným svedectvám účastníkov prvého pokusného vysielania vieme, že išlo o nemecký vysielač Telefunken s výkonom desať kilowattov, ktorý mal jednoduché zariadenie. Košickí technici teda nemali problém s jeho adaptáciou na rozhlasové vysielanie,“ priblížil Gladiš, ktorý sa venuje dejinám žurnalistiky.
Prvý pokus o rozhlasové vysielanie sa začal 20. decembra 1925 o 9.30 h na frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť. Dobová tlač zaznamenala, že sa ozvala slabo počuteľná reprodukovaná hudba, ktorá s malými prestávkami znela až do 10.00 h, keď sa ozvalo: „Haló - rádio - Košice - Haniska.“
Vtedajšie pokusy o rozhlasové vysielanie mali podľa Gladiša svoje technické limity, čo sa prejavilo napríklad aj na tom, že spočiatku bolo problém rozoznať, či hovorí muž alebo žena. Do éteru hrala opereta Johanna Straussa ml. Netopier a tiež árie z opery Otta Nicolaia Veselé paničky windsorské, ktoré púšťali z druhej strany gramoplatne. Košické pokusné vysielanie bolo možné zachytiť aj na amatérsky vyrobené antény, preto jeho tvorcovia vyzývali poslucháčov, aby im poslali spätnú väzbu, kde je ich vysielanie dostupné. Ozval sa im dokonca šľachtic z južného Poľska, ktorý tvorcom telegraficky oznámil, že ich veľmi dobre počuje.
V USA začala pittsburská stanica KDKA pravidelné rozhlasové vysielanie už 2. novembra 1920. Zanedlho sa rozhlas rozvíjal aj v Československu - v máji 1923 sa začalo vysielať z Prahy a o tri roky aj z Bratislavy.
Historická budova pri Košiciach, z ktorej zaznelo prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku, dodnes stojí a po nedávnej obnove je súčasťou budovaného závodu automobilky Volvo. Do prípravy areálu na výstavbu závodu slúžil objekt ako testovacia stanica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP).
