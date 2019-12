Prvé sneženie spôsobilo v Maďarsku meškania vlakov a nehody na cestách

Budapešť 2. decembra (TASR) - Sneženie, ktoré v pondelok po polnoci zasiahlo najmä sever Maďarska, spôsobilo väčšie množstvo dopravných nehôd na cestách. Podľa spravodajského servera Híradó.hu sa nehody na šmykľavých cestách skončili bez vážnejších následkov, avšak v železničnej doprave pre sneženie meškali vlaky aj 80 minút.



Cesty na západe a juhu Maďarska sú po daždi so snehom mokré, na severe, východe a v strede krajiny sú po snežení z rôznou intenzitou cesty pokryté snehom či kašovitou vrstvou snehu.



V Nyíregyháze v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe sa zrazil mikrobus s osobným autom a museli zasahovať hasiči. Na diaľniciach M3 a M6 narazili vozidlá do zvodidiel a v Peštianskej župe pri Budakeszi sa prevrátilo malé nákladné auto. V Rábsko-mošonsko-šopronskej župe pri obci Máriakálnok zbehlo z vozovky a narazilo do stromu osobné auto.



Železničiari majú problémy s výhybkami na budapeštianskej Západnej stanici (Nyugati pályaudvar), preto viaceré vlaky meškali. Najväčšie problémy zaznamenali štátne železnice MÁV na tratiach Budapešť – Vác – Szob, Budapešť – Vácrátót – Vác, Budapešť - Lajosmizse a Budapešť – Cegléd – Debrecín, kde vlaky meškali od 30 do 80 minút.



