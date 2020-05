Prvé štátne skúšky sa na UVLF sa začnú 4. mája za prísnych opatrení

Košice 2. mája (TASR) - Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa na budúci týždeň začnú štátne skúšky za prísnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa UVLF v Košiciach Zuzana Bobriková s tým, že štátnice sa budú konať prezenčnou, ale aj on-line formou.



Podľa hovorkyne študenti bakalárskeho programu bezpečnosť krmív a potravín absolvujú štátne skúšky v pondelok (4. 5.) ako prví. Prezenčná forma štátnych skúšok je určená pre všetkých. Študenti, predovšetkým zahraniční, ktorí sa v čase konania štátnych skúšok budú nachádzať mimo územia Slovenska, môžu štátne skúšky absolvovať on-line formou.



„Vítame, že parlament v skrátenom konaní prispôsobil platnú legislatívu aktuálnej situácii. Dostali sme možnosť, aby sa verejná časť štátnej skúšky mohla zabezpečiť verejným priamym prenosom. Dôsledne sme pripravili bezpečné podmienky na to, aby naši študenti mohli osobne a priamo pred komisiou obhájiť svoje vedomosti tak, ako sa na to počas celého štúdia pripravovali. Považujeme to za dôležité aj preto, že sa snažíme zachovať rovnaké podmienky pre všetkých našich študentov počas 70-ročnej doby existencie našej univerzity. Našim základným poslaním je zabezpečiť vzdelanie na adekvátnej úrovni. Keď vydáme diplom, musí mať rovnakú hodnotu pre všetkých absolventov,“ zdôraznila rektorka univerzity Jana Mojžišová.



Hovorkyňa dodáva, že pri prezenčnej forme štátnej skúšky bude zvýšený hygienický režim zabezpečený v posluchárni, kde sa vykoná skúška i príprava študentov. Osobný kontakt vrátane podávania rúk bude zakázaný. Študent príde na skúšku v presne stanovenom čase vo vlastnom rúšku a rukaviciach a s vlastnými písacími pomôckami. Prípravu i samotnú štátnu skúšku pred komisiou absolvuje v tej istej priestrannej miestnosti, ktorú bude snímať kamera. „Hromadné vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok sa konať nebude. Komisia zhodnotí štátnu skúšku i obhajobu záverečnej práce študenta a výsledné hodnotenia zapíše do informačného systému AIS, kde si ich študent prečíta,“ doplnila Bobriková.