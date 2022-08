Prvé štyri vysoké školy oznámili splnenie akreditačných štandardov

Bratislava 21. augusta (TASR) - Prvé štyri slovenské vysoké školy splnili akreditačné štandardy. "K dnešnému dňu zaslali oznámenie o zosúladení sa so štandardmi kvality Vysoká škola svätej Alžbety v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Vysoká škola manažmentu," informoval predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.



Vysoké školy majú povinnosť do 1. septembra zosúladiť svoje vnútorné predpisy s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. SAAVŠ predpokladá, že väčšina vysokých škôl si svoju povinnosť splní v zákonom stanovenej lehote. "Očakávame, že od septembra budú školy poskytovať vzdelávanie v študijných programoch, ktoré spĺňajú požiadavky štandardov," uviedol Redhammer.



Akreditačné procesy, ktoré sa cez štandardy sústredia na študentov, majú prepájať teóriu s praxou. "Agentúra bude preverovať súlad so štandardmi, až keď predloží vysoká škola žiadosť," vysvetlil Redhammer. Zo zákona tak musia školy urobiť do konca tohto kalendárneho roka. Školy teda majú na prípravu externej akreditácie štyri mesiace.



O zosúlaďovaní sa vysokých škôl s požiadavkami na kvalitu bude SAAVŠ informovať v septembri.