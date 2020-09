Prvé veľkokapacitné mobilné odberové miesto na COVID-19 je otvorené

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva otvorilo prvé veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) v Bratislave. Denne by malo na ochorenie COVID-19 otestovať 500 až 600 ľudí. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.









V hlavnom meste pribudlo takéto miesto v areáli štadiónu bývalého bratislavského Interu. Testovať sa podľa rezortu zdravotníctva budú tí, ktorí prídu peši či autom len s platným COVID passom. Na jeho získanie je potrebná registrácia cez elektronický formulár.



Takéto veľkokapacitné miesta na testovanie by mali postupne pribudnúť aj v ďalších krajských mestách.