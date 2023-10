Prví dvaja slovenskí piloti lietadiel F-16 sa vrátili po výcviku v USA

Bratislava 5. októbra (TASR) - Koncom leta ukončili výcvik na stíhačkách F-16 Block 70 prví dvaja slovenskí piloti. Po návrate na Slovensko sa budú venovať príprave a vytváraniu podmienok pre prevádzku stíhačiek. Na potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl SR budú podľa aktuálnej dohody postupne dodávané od druhého kvartálu budúceho roka. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva obrany (MO) SR.



"Okrem kvalitných lietadiel a zbraňových systémov je na úspešné a efektívne vedenie vzdušných operácií nevyhnutný aj kvalitne pripravený personál. Zároveň verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti piloti naplno aplikujú aj počas prípravy ďalšieho lietajúceho personálu, ako aj reorganizácii bojovej letky na letisku Sliač," uviedol šéf rezortu Martin Sklenár.



Výcvik prvého slovenského pilota F-16 sa začal v roku 2019. Na jeho konci dosiahol kvalifikáciu vedúceho pilota a základnú bojovú kvalifikáciu, pričom sa počíta aj s jeho vyslaním do kurzu inštruktorov v USA. Druhý pilot, ktorý začal svoj výcvik v roku 2021, dosiahol letovú kvalifikáciu vedeného pilota a základnú bojovú kvalifikáciu. Až do dodania lietadiel F-16 na Slovensko si budú piloti udržiavať kvalifikáciu pravidelnými preskúšavacími letmi.



Ministerstvo v septembri potvrdilo, že prvé stíhacie lietadlo F-16 pre Slovensko je vyrobené a produkcia ďalších 13 pokračuje podľa plánu. Predtým, ako priletí budúci rok na Slovensko sa bude v Spojených štátoch amerických využívať na výcvik slovenských technikov na údržbu tohto typu lietadiel.



Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov.