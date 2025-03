Rezort obrany:Prví piloti vrtuľníka Leonardo AW 189 absolvovali výcvik

Bratislava 19. marca (TASR) - Prví dvaja piloti vrtuľníka Ministerstva vnútra (MV) SR Leonardo AW 189 majú základný výcvik za sebou. Zúčastnili sa na ňom vo februári tohto roka. Predchádzala mu pozemná príprava a trval 12 dní. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytol hovorca rezortu Matej Neumann.



"V súčasnosti je vrtuľník na pravidelnej ročnej prehliadke a s výcvikom ďalších dvoch pilotov by sa malo začať v apríli. Nasledovať bude aj výcvik na špeciálne operácie, ako napríklad hasenie lesných požiarov," dodal hovorca.



Vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov kúpilo ministerstvo za vyše 13 miliónov eur priamym rokovacím konaním. Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo vtedy za nevyhnutný pre zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Zmluva bola napadnutá na súde. Po vydaní neodkladného opatrenia mal rezort zakázané stroj používať. Ministerstvo vnútra tak nemohlo pokračovať v plnení zmluvného vzťahu až do jesene 2023. Spory boli nakoniec urovnané a rezort vnútra začal vrtuľník používať.