Kolíková: Prvostupňové správne súdy by mohli byť v Trnave či Košiciach

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Prvostupňové správne súdy by mohli sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vyplýva to z návrhu zákona o zriadení správnych súdov, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Na pondelkovom brífingu o tom informovala šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková.uviedla ministerka s tým, že správne súdnictvo sa stane plne autonómnou súčasťou sústavy súdov.podotkol rezort spravodlivosti. Prvostupňové správne súdy nebudú mať disciplinárnu právomoc, tá má patriť výlučne do agendy NSS SR.Obvody správnych súdov navrhuje rezort naviazať na obvody administratívno-právnych krajov. Trnavský správny súd na Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj. Banskobystrický správny súd na tamojší samosprávny kraj, a tiež pre Nitriansky a Žilinský kraj. Správny súd v Košiciach by mal mať pôsobnosť v Košickom a Prešovskom kraji.Zriadenie správnych súdov sa má uskutočniť v dvoch fázach.povedala ministerka.Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom, chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Preskúmava rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa okrem iného týkajú dôchodkov, sociálnych dávok či daňových vecí.Návrh zákona o zriadení správnych súdov je súčasťou reformy súdnej mapy. Ešte 13. septembra ministerka informovala, že by po novom mohli fungovať štyri druhostupňové všeobecné súdy, namiesto doterajších ôsmich. A to v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Navrhované zmeny sa týkajú aj zriadenia mestského súdu v Bratislave a v Košiciach, či nového usporiadania sídel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa má znížiť z 54 na 30.