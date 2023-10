Prvú fázu obnovy internátu Ľudovíta Štúra na Mlynoch UK dokončili

Bratislava 13. októbra (TASR) - Prvá fáza rekonštrukcie internátu Ľudovíta Štúra na Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave je dokončená. V rámci nej v jednej z budov počas uplynulého roka postupne obnovili rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie. Univerzita Komenského (UK) za to zaplatila 2,3 milióna eur. V piatok o tom informovala prorektorka pre majetok a investície UK Jana Duračinská.



Priblížila, že ide o prvú celkovú rekonštrukciu infraštruktúry internátu. V rámci rekonštrukcie sa obnovilo 120 kúpeľní na 15 poschodiach. "Z hľadiska prevádzky je to významná rekonštrukcia. Bolo dôležité vymeniť jadro toho objektu a potom môžeme pokračovať s realizáciou ďalších etáp s cieľom úspory energetickej náročnosti budovy a v poslednej fáze sa plánuje aj kompletná výmena nábytku," ozrejmila.



Ako sa zmenia ceny pre študentov po rekonštrukcii, Duračinská ešte nevedela povedať. "To bude závisieť od mnohých zložiek, jedna z nich sú aj ceny energie. Budeme zreálňovať ceny ubytovania s tým stavom, ktorý bude," dodala.



UK zaplatila zatiaľ za rekonštrukciu 2,3 milióna eur. Využila na to vlastné zdroje aj dotácie z ministerstva školstva. V druhej fáze sa plánuje zateplenie strechy, fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí. "Mohla by sa začať v nasledujúcich mesiacoch, sme na to pripravení. Bude to závisieť od získania externých finančných zdrojov," uviedla prorektorka.



Univerzita sa pre tento zámer uchádza o finančnú dotáciu z plánu obnovy a odolnosti. Projektová dokumentácia so žiadosťou bola prihlásená do výzvy v júli tohto roka. Kedy budú práce na výškovom bloku dokončené nie je možné určiť, závisí to od získaných financií z výzvy Plánu a obnovy a odolnosti SR a ďalších administratívnych úkonov, uzavrela Duračinská.