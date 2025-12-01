< sekcia Slovensko
Prvý december je od roku 1988 aj Svetovým dňom boja proti AIDS
Koncepcia tohto svetového dňa vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS.
Autor TASR
Ženeva/Bratislava 30. novembra (TASR) - Hlavným zameraním Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa pripomína 1. decembra, je informovať verejnosť o spôsoboch šírenia vírusu imunitnej nedostatočnosti človeka (HIV), ale tiež o ochrane pred nákazou a podpore prevencie. Jeho symbolom je červená stužka. Vírus HIV vyvoláva syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - chorobu známu ako AIDS.
Koncepcia tohto svetového dňa vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Iniciovali ho James W. Bunn a Thomas Netter zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Retrovírus HIV útočí na bunky imunitného systému. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho je človek náchylnejší na rôzne infekčné choroby. Vírus HIV je stále jedným z hlavných globálnych problémov verejného zdravia.
Podľa WHO a Svetového programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) v roku 2024 žilo na celom svete približne 40,8 milióna ľudí s HIV. V minulom roku zomrelo na následky HIV okolo 630.000 ľudí a odhaduje sa, že v roku 2024 sa vírusom HIV nakazilo 1,3 milióna ľudí. Prístup k adekvátnej liečbe nemá ešte stále viac ako deväť miliónov ľudí nakazených HIV.
Organizácia Spojených národov (OSN) upozornila na to, že náhle a dramatické škrty vo financovaní majú zničujúce následky pre globálne úsilie v boji proti vírusu HIV a chorobe AIDS. „Reakcia sveta na vírus HIV utrpela najvážnejší úder za celé desaťročia,“ uviedla 25. novembra 2025 výkonná riaditeľka Svetového programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyimová.
Výkonná riaditeľka poukázala na náhle zastavenie toku finančných prostriedkov zo strany Spojených štátov po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu začiatkom tohto roku. Zároveň zdôraznila, že svoje výdavky na zahraničnú pomoc výrazne znížili aj ďalší významní darcovia. Byanyimová vyjadrila tiež obavy v súvislosti s neposkytovaním služieb prevencie pred vírusom HIV a varovala, že ak sa situácia nezmení, môže to do roku 2030 viesť k 3,3 miliónu nových infikovaných.
Aj tohtoročné kampane Svetového dňa boja proti AIDS, ktoré zastrešuje téma vyjadrená slovami: „Prekonanie narušenia, transformácia reakcie na AIDS“ (Overcoming disruption, transforming the AIDS response), reagujú na obavy vyjadrené výkonnou riaditeľkou UNAIDS. Zníženie medzinárodného financovania a nedostatok globálnej solidarity totiž vedie k vážnym problémom v boji proti AIDS, čo môže mať nebezpečné dôsledky pre milióny ľudí.
Slovenská republika (SR) patrí podľa Úradu verejného zdravotníctva SR naďalej k členským štátom Európskej únie (EÚ) s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V roku 2024 bol zaznamenaný nižší výskyt nových prípadov HIV ako v roku 2023. Celkovo u občanov SR i cudzincov bolo v minulom roku diagnostikovaných 87 nových prípadov HIV infekcie.
Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR v roku 1985 do 31. decembra 2024 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1665 prípadov infekcie vírusom HIV. Viac ako 90 percent ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v SR je na antiretrovirálnej terapii.
