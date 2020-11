Prvý deň druhého kola testovania sa skončil

Bratislava 7. novembra (TASR) - Prvý deň druhého kola plošného testovania na COVID-19 sa na Slovensku skončil. V testovaní sa bude pokračovať v nedeľu 8. novembra.



Do soboty 12.00 h bolo v rámci druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 553.377 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 3677, čo je približne 0,66 percenta.



Polícia počas soboty evidovala viacero incidentov, napríklad prípad zdravotníka pod vplyvom alkoholu či porušenie karantény u viacerých ľudí. V Senici chcel dať otestovať majiteľ svojho osla. Na jedinom odbernom mieste v Bratislave v Mlynskej doline čakali stovky ľudí štyri hodiny.



Otvorených bolo 2736 odberných miest, z toho 22 v tzv. zelených okresoch. Realizáciu zabezpečovalo takmer 21.000 ľudí. Z celkového čísla sa v zelených okresoch dopoludnia dalo otestovať 8041 ľudí, 58 malo pozitívny výsledok.



S testovaním sa bude pokračovať v nedeľu, a to v čase od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h.