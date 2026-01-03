< sekcia Slovensko
Prvý januárový víkend sa dá lyžovať v 70 strediskách
Sezónu dnes štartuje viacero areálov - Martinské hole, Salamandra resort, Kokava-línia, Drozdovo aj Makov-Kasárne.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Prvý januárový víkend je možné využiť zjazdové trate v 70 strediskách. Sezónu dnes štartuje viacero areálov - Martinské hole, Salamandra resort, Kokava-línia, Drozdovo aj Makov-Kasárne. Na Štrbskom Plese bola spustená okrem Interski aj lokalita Solisko. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Snehová vrstva sa vplyvom technického zasnežovania aj sneženia zdvihla o 5 až 10 cm. Prevádzkovatelia ďalej zasnežujú, keďže vo viacerých areáloch je ešte prevádzka čiastočná, aj keď situácia sa výrazne zlepšila aj v tomto smere. Dostupnosť tratí do 30 percent hlási už len 15 percent menších stredísk. Hrúbka snehovej vrstvy sa v maximálnych hodnotách pohybuje od 30 do 60 cm, nad 60 cm snehu je na Roháčoch-Spálenej, v Oraviciach, v Ski Zábave-Hruštín, v Monkovej doline, v Skicentre Strachan aj v Iľanove. Každodenné večerné lyžovanie až do konca prázdnin ponúka asi 30 percent areálov - napr. Králiky, Lopušná dolina-Svit, Janovky v Zuberci, Donovaly, Jahodná alebo Mýto pod Ďumbierom.
Alpské strediská
V Alpách je otvorených 90 percent stredísk. Podklad má nižšiu hrúbku, snehové zrážky zatiaľ chýbajú. V mnohých lokalitách je zatvorená tretina až štvrtina zjazdoviek. V strediskách v Taliansku je dostupnosť vyššia - okolo 60 až 80 percent. V Hornom a Dolnom Rakúsku je v maximálnych hodnotách zväčša 40 až 65 cm snehu - napr. pol metra hlási Annaberg, Semmering, Kasberg a Dachstein West, o 10-15 cm viac Gemeindealpe, Feuerkogel a Hochficht, 40 až 45 cm snehu je v areáloch Göstling-Hochkar, Hinterstoder aj Wurzeralm.
