Prvý repatriačný let z Rodosu priletí večer do Bratislavy

Bratislava 23. júla (TASR) - Prvý repatriačný let s dovolenkármi na požiarom zasiahnutom gréckom ostrove Rodos by mal priletieť o 20.35 h na bratislavské letisko M. R. Štefánika. TASR to potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Tóthová.



"Z Rodosu odletí po polnoci aj ďalší repatriačný let, ktorý pristane nadránom v Brne, slovenských cestujúcich presunú do Bratislavy autobusom," dodala.



O prípadných rušeniach letov z bratislavského letiska na Rodos v pondelok (24. 7.) a utorok (25. 7.) ráno zatiaľ nemá informácie.



O repatriačnom lete informovali tiež cestovné kancelárie (CK) Satur a Hydrotour. Obe spoločnosti takisto kontaktovali klientov, ktorí majú naplánovanú cestu na Rodos v najbližších dňoch. "Aktuálny požiar komplikuje situáciu v oblasti, kde je alokovaných menej ako päť percent celkových ubytovacích kapacít na ostrove Rodos a dovolenky v ostatných lokalitách prebiehajú bez zásadnejších komplikácií," uvádza Hydrotour. Satur potvrdzuje, že severná časť ostrova nie je zasiahnutá požiarmi a hotelové služby v tejto časti Rodosu možno využívať.



Situáciu monitorujú a vyhodnocujú aj orgány štátu vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spolu so slovenským veľvyslanectvom v Grécku. "Nedisponujeme informáciou o zraneniach ani stratách na životoch našich občanov," zdôraznil rezort diplomacie. Ambasáda zverejnila tri telefónne čísla, na ktoré sa Slováci v Grécku môžu v prípade núdze obrátiť - +30 210 368 1259, +30 210 368 1350 a +30 210 368 1730. Nepretržite funguje tiež núdzová telefonická linka veľvyslanectva +30 6932 40 80 28.



Situáciu rieši aj Slovenská asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), ktorá sa venuje aj možnosti využiť na repatriáciu evakuovaných slovenských občanov vládny špeciál. Pomoc ponúkla aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, osobne sa chce angažovať v prípade potreby aj predseda parlamentu Boris Kollár.



Na gréckom ostrove Rodos bojujú s lesným požiarom, ktorý sa z centrálnej časti ostrova rozšíril aj k dovolenkovým letoviskám. Grécke záchranné zložky evakuovali z požiarom zasiahnutých oblastí ostrova aj občanov SR.



Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na ostrove Rodos. "Momentálne zasahujú na pobreží ostrova pri ochrane obcí pred šíriacimi sa plameňmi. Hasičom aj naďalej prácu komplikuje veľmi vysoká teplota a neustále sa meniaci smer silného vetra," informovala TASR Bianka Královičová z oddelenia komunikácie Prezídia Hasičského a záchranného zboru.