Prvý tank Leopard od Nemecka príde na Slovensko v decembri

Bratislava 15. novembra (TASR) - Prvý z 15 tankov Leopard 2 A4, ktoré Nemecko poskytne Slovensku ako náhradu za 30 bojových vozidiel pechoty (BVP-1) darovaných Ukrajine, dodajú v decembri. Ostatné tanky prídu postupne do konca roka 2023. Rezort obrany v utorok podpísal príslušné dohody v Bruseli. Zavŕšil tak niekoľkomesačné rokovania s nemeckým ministerstvom obrany a spoločnosťou Rheinmetall. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Tanky prejdú podľa ministerstva opravou vo výrobnom závode, aby boli schopné operačného nasadenia, a tiež modernizáciou viacerých komponentov. Vybavené budú komunikačnými a informačnými systémami, ktoré budú kompatibilné so systémami zavedenými v Ozbrojených silách SR. Súčasťou daru je aj tanková munícia, výcvik posádok i údržby, ako aj náhradné dielce a logistická podpora. Výcvik vodičov tankov sa začne v Nemecku v najbližších týždňoch.



"Ozbrojené sily SR takýmto spôsobom získajú tanky západnej výroby, pre ktoré budeme vedieť bez problémov získať náhradné diely, ale tiež zabezpečiť služby na údržbu a modernizáciu. Zároveň týmto spôsobom posilňujeme našu bilaterálnu spoluprácu s Nemeckom, z ktorého sa pod súčasným vedením stáva významný aktér budovania obranyschopnosti Európy," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Ako pripomenula hovorkyňa, tankový prápor je súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády, ktorej vybudovanie je hlavným záväzkom SR voči spojencom v rámci NATO. Slovensko ho nemeckými tankami posilní o 50 percent. Aktuálny počet tankov T-72 je podľa rezortu nedostatočný a nespĺňa ani minimálne požiadavky Aliancie.



Generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky MO SR Martin Sklenár upozornil, že integráciou tankov Leopard do výzbroje Ozbrojené sily SR nielen prechádzajú na novšiu techniku, ale aj posilňujú našu a kolektívnu obranyschopnosť. "Tanky Leopard využíva až 18 krajín, medzi nimi Poľsko, Maďarsko a, samozrejme, Nemecko, ktoré spolupracujú pri prevádzke, logistike, modernizácii a výcviku. To nám otvára možnosti na hlbšiu spoluprácu s každou z nich," vysvetlil. Ich používanie podľa rezortu vytvára priestor aj na spoluprácu v rámci V4, keďže podobný kontrakt uzavrela pred niekoľkými týždňami s Nemeckom aj Česká republika.