Prvý tohtoročný hackathon pozná tému

Bratislava 28. marca (OTS) - Projekt Hacknime.to pokračuje v iniciatíve zefektívnenia procesov verejnej správy a digitálnych služieb občanom aj v tomto roku. Počas prvého tohtoročného hackathonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sa v spolupráci s Campus Cowork uskutoční už 12. až 13. apríla v Bratislave, budú mať mladí ľudia a odborníci za úlohu nájsť spôsob, ako vytvoriť a na pravidelnej báze aktualizovať registre všetkých subjektov z prostredia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.zhodnotilVlastníkom témy hackathonu “Registre kultúrnych subjektov” je Ministerstvo kultúry SR, ktoré v súčasnosti nedisponuje registrom všetkých existujúcich právnických osôb v danej oblasti, čo sťažuje prijímanie opatrení. Jeho význam sa naplno ukázal po prepuknutí pandémie Covid-19, kedy ministerstvo potrebovalo adresne smerovať štátnu pomoc, avšak nedisponovalo kompletným zoznamom oprávnených subjektov. Registre, ktoré k dnešnému dňu existujú, zastrešujú sektory kultúrneho dedičstva - t.z. múzeá, galérie, knižnice, ktorých naplnenosť sa blíži k 100%, sektor umenia - teda vizuálne umenie, divadlá, hudobné subjekty, ktoré však majú nízku naplnenosť a sektor, do ktorého spadá architektúra, dizajn, herný priemysel, kde dokonca žiadne registre neexistujú.Cieľom hackathonu, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je zabezpečiť, aby Ministerstvo kultúry a následne aj ďalšie inštitúcie verejnej správy mohli robiť informované rozhodnutia a prijímať špecifické opatrenia na základe kvalitných dát a analýz.dodalOkrem snáh o zlepšenie procesov, vyplýva potreba identifikácie všetkých aktérov v kultúre zo Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR do roku 2030 z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorá bola konzultovaná s externými odborníkmi a schválená Vládou SR 12. júna 2023 a zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre Ministerstvo kultúry z tohto titulu vyplýva povinnosť viesť a zverejňovať register, ktorý je informačným systémom verejnej správy obsahujúcim aktualizované informácie.Mladé talenty, IT špecialisti a odborníci na tému zberu dát a automatizácie sa môžu na hackathon prihlasovať vyplnením registračného formulára na webstránke projektu Hacknime.to . Po prihlásení môžu spoločne hľadať riešenie na súťažnú výzva hackathonu Registre kultúrnych subjektov, ktorá znie: