Prvých 100 dní spojených s pandémiou bolo obrovskou výzvou Mikulca

Bratislava 25. júna (TASR) – Prvých 100 dní v úrade spojených s pandémiou nového koronavírusu bolo najväčšou profesionálnou výzvou ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO), v krízových štáboch strávil spolu s kolegami desiatky hodín pri práci na príslušných opatreniach. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Šéf rezortu vnútra uviedol, že v prevádzke bolo 65 karanténnych centier po celom Slovensku, bránami ktorých prešlo 23.600 ľudí. "Pre informovanie verejnosti sme na vnútre zriadili dve infolinky a e-mailovú schránku, kde mohli občania posielať otázky, ponuky pomoci alebo podnety pre rokovanie ústredného krízového štábu. Na obsluhe infoliniek sa striedalo 20 zamestnancov, ktorí vybavili priemerne 200 hovorov denne, pričom doteraz sme zaznamenali spolu približne 19.000 telefonátov a vyše 5000 e-mailov," spresnil. Dodal, že samotní hasiči vykonali 24.500 odberov vzoriek v rámci celého Slovenska a rozvážali ich na pracoviská úradov verejného zdravotníctva.



V budúcnosti Mikulec počíta s väčšou transparentnosťou pri procesoch, ktoré vnútro zabezpečuje a riadi. "Teraz po upokojení a úspešnom zvládnutí nového koronavírusu sa chcem sústrediť na to, ako by mal asi vyzerať Policajný zbor v roku 2024," povedal. Dodal, že na základe stanoveného konceptu potom plánuje robiť ďalšie kroky z hľadiska štrukturálnych, legislatívnych, personálnych zmien, ale aj fungovania inšpekcie.



Pripomenul, že rezort vnútra pripravuje i novelu zákona, ktorá umožní občanom SR, aby nadobudli aj občianstvo iného štátu. "Chcem reagovať na podnety občanov, ktorí sa odsťahovali, alebo im bolo odoprené občianstvo a chceli by ho získať späť," spresnil Mikulec. Dodal, že plánuje predstaviť taký spôsob, ktorý bude čo najviac zohľadňovať skúsenosti z reálneho života.



Minister tvrdí, že práca a možnosti zlepšovať rezort vnútra ďaleko presahujú jedno volebné obdobie. Napriek tomu si dal osobný záväzok zoznámiť sa v čo najväčšej možnej miere s rezortnými kolegami, ktorí pracujú naprieč celým Slovenskom, aby vedel lepšie porozumieť ich potrebám, ktoré vychádzajú z reálnej praxe a boli dlhodobo ignorované. Doteraz preto navštívil napríklad kolegov z Malaciek, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Donovál, Starého Smokovca či Sobraniec a stretol stovky zamestnancov z radov policajtov, hasičov, horských záchranárov, klientskych centier, Leteckého útvaru MV SR, dobrovoľných hasičov, ale i zdravotníkov a dobrovoľníkov v karanténnych centrách.



Na ministerstve Mikulec podľa jeho slov dbá aj na personálne obsadenie jednotlivých postov. "Prehodnotili sme a zrušili pozíciu hasičského vyslanca v Prahe, k výmene došlo aj na pozíciách generálnych riaditeľov Automobilových opravovní MV SR, nemocnice sv. Michala v Bratislave, prezidenta Hasičského a záchranného zboru a ďalších vyšších rezortných pozíciách," priblížil. Momentálne vníma ako ďalšiu veľkú výzvu zabezpečiť pretavenie plánov z programového vyhlásenia vlády do reality, kedy sa pandémia veľmi výrazným spôsobom podpísala na ekonomike krajiny.