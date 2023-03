Prvýkrát si pripomenieme na Slovensku Deň obetí pandémie COVID-19

Bratislava 5. marca (TASR) - V pondelok (6. 3.) si na Slovensku po prvý raz pripomenieme Deň obetí pandémie COVID-19. Ide o jeden z dvoch nových pamätných dní, ktoré priniesla vlaňajšia novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Okrem Dňa obetí pandémie COVID-19 sa 22. september stal Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch.



"Pandémia COVID-19 zásadne ovplyvnila životy ľudí nielen na Slovensku, ale na celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych," uviedli predkladatelia k návrhu novely zákona o štátnych sviatkoch. Pripomenuli, že pozostalí obetí, ktorí sa spojili v občianskom združení Skutočné obete, rovnako presadzovali myšlienku, aby sa Deň obetí pandémie COVID-19 ukotvil v zákone 6. marca ako pamätný deň na pripomenutie si pamiatky svojich blízkych.



"Mali by sme si pandémiu pri príležitosti pamätného dňa každoročne pripomínať práve preto, aby sme dokázali všetky jej negatívne dosahy správne pomenovať, interpretovať a poučiť sa. Tragické pandemické obdobie by malo zostať v kolektívnej pamäti národa," zdôraznila spoluzakladateľka občianskeho združenia Skutočné obete Lenka Straková.



Dátum 6. marec bol zvolený preto, lebo 6. marca 2020 sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Infikovaný bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách.



O mesiac neskôr, 6. apríla 2020, minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že Slovensko má potvrdené prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19. Odvtedy pripravil COVID-19 na Slovensku o život viac ako 21.000 ľudí, ďalšie tisíce pacientov zomreli pre obmedzenú bielu medicínu. Generálna prokuratúra SR v januári tohto roku oznámila, že preverí, či v súvislosti s manažmentom pandémie COVID-19 nedošlo na Slovensku ku konaniu alebo k opomenutiu konania, za ktoré by mal niekto niesť trestnú zodpovednosť.



Prvým človekom s vírusom SARS-CoV-2 na svete bol 55-ročný muž z čínskej provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil už 17. novembra 2019. Práve z metropoly tejto provincie Wu-chan sa smrteľný koronavírus postupne rozšíril do celého sveta a spôsobil pandémiu. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si na celom svete vyžiadal už takmer 7 miliónov obetí.