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PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii
Spojenie má zachovať obom stranám vlastnú identitu.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Predvolebná spolupráca opozičného hnutia PS a mimoparlamentnej strany Demokrati dostáva koaličný rámec. Dohodu, ktorá má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov, oznámili na nedeľnej tlačovej konferencii lídri oboch subjektov - Michal Šimečka (PS) a Jaroslav Naď (Demokrati).
Dohoda je vyústením predchádzajúcej spolupráce na regionálnej úrovni, schválili ju predsedníctva oboch strán a podľa oboch predsedov so spojením podľa interných prieskumov súhlasí drvivá väčšina voličov PS i Demokratov. „Našou ambíciou je vyhrať budúcoročné parlamentné voľby a vytvoriť silnú, akcieschopnú vládu, ktorá zabezpečí ekonomický rast. Taktiež zlepšenie životnej úrovne a návrat Slovenska k prodemokratickým hodnotám Európy,“ uviedol Šimečka.
Spojenie má súčasne zachovať obom stranám vlastnú identitu. „Po voľbách budeme fungovať samostatne, partnersky, ale samostatne," upozornil líder PS.
Šimečka bude lídrom kandidátky, Naď bude mať najvyššie postavenie v rámci miest, ktoré dostanú Demokrati, pomer na kandidátke bude 4:1. Finálna podoba sa bude ešte dohadovať. „Aj preto, aby sme vytvorili časový priestor pre iné strany, ak by sa chceli pridať,“ dodal Šimečka.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyhlásil, že predvolebná koalícia je jasným dôkazom skutočného záujmu o opozičnú spoluprácu. „S PS sme dospeli k férovej dohode, ktorá je výsledkom zodpovedných rokovaní a spoločného presvedčenia, že pre víťazstvo demokratických síl v parlamentných voľbách musíme spojiť sily,“ uviedol.
Aj on deklaroval ambíciu vyhrať voľby. Zároveň upozornil, že očakáva negatívnu kampaň a útoky, ktoré budú mať za cieľ spochybniť dohodnutú spoluprácu. „Nie je vylúčené, že prídu aj z radov opozície," dodal.
Obaja predsedovia zároveň vyzvali k širšiemu spájaniu sa opozície. Veria, že sa tak reálne stane už pri zhromaždení 17. novembra.
Dohoda je vyústením predchádzajúcej spolupráce na regionálnej úrovni, schválili ju predsedníctva oboch strán a podľa oboch predsedov so spojením podľa interných prieskumov súhlasí drvivá väčšina voličov PS i Demokratov. „Našou ambíciou je vyhrať budúcoročné parlamentné voľby a vytvoriť silnú, akcieschopnú vládu, ktorá zabezpečí ekonomický rast. Taktiež zlepšenie životnej úrovne a návrat Slovenska k prodemokratickým hodnotám Európy,“ uviedol Šimečka.
Spojenie má súčasne zachovať obom stranám vlastnú identitu. „Po voľbách budeme fungovať samostatne, partnersky, ale samostatne," upozornil líder PS.
Šimečka bude lídrom kandidátky, Naď bude mať najvyššie postavenie v rámci miest, ktoré dostanú Demokrati, pomer na kandidátke bude 4:1. Finálna podoba sa bude ešte dohadovať. „Aj preto, aby sme vytvorili časový priestor pre iné strany, ak by sa chceli pridať,“ dodal Šimečka.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyhlásil, že predvolebná koalícia je jasným dôkazom skutočného záujmu o opozičnú spoluprácu. „S PS sme dospeli k férovej dohode, ktorá je výsledkom zodpovedných rokovaní a spoločného presvedčenia, že pre víťazstvo demokratických síl v parlamentných voľbách musíme spojiť sily,“ uviedol.
Aj on deklaroval ambíciu vyhrať voľby. Zároveň upozornil, že očakáva negatívnu kampaň a útoky, ktoré budú mať za cieľ spochybniť dohodnutú spoluprácu. „Nie je vylúčené, že prídu aj z radov opozície," dodal.
Obaja predsedovia zároveň vyzvali k širšiemu spájaniu sa opozície. Veria, že sa tak reálne stane už pri zhromaždení 17. novembra.