VIDEO: PS a KDH kritizujú niektoré body lex atentát

Bratislava 12. júna (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) kritizuje v balíku opatrení, tzv. lex atentát, ustanovenia nesúvisiace s bezpečnosťou a ochranou ústavných činiteľov aj viaceré pasáže obmedzujúce právo na zhromažďovanie. KDH bude ešte o návrhu diskutovať, v predloženej podobe by ho pravdepodobne nepodporilo. SaS konštatuje, že opatrenia neprispievajú k zlepšeniu bezpečnostnej situácie, vo viacerých častiach vidí riziko zneužitia. Poslanci z klubu Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí vládny návrh odmietajú a vyzvali na jeho stiahnutie.



"Nezdá sa nám, že by tieto navrhované zmeny reagovali priamo na atentát tak, ako by sme si predstavovali. V tomto duchu je to trochu sklamanie," zhodnotil líder PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Avizuje pozmeňujúce návrhy a je otvorený diskusii s predkladateľmi. Veci nesúvisiace s atentátom, napríklad doživotná renta pre predsedu vlády či parlamentu, podľa neho nemajú čo robiť v tomto zákone, navyše v skrátenom legislatívnom konaní. Vo vzťahu k právu na zhromažďovanie považuje PS viacero ustanovení za problematické, napríklad určenú vzdialenosť od vládnych budov, v ktorej sa môžu konať protesty. Naopak, súhlasí s princípom obmedzenia zhromaždení v blízkosti obydlí politikov, lekárov či predstaviteľov iných profesií.







Poslanec KDH František Majerský skonštatoval, že niektoré veci v návrhu vníma pozitívne, no niektoré nie sú dobre nastavené. Priblížil, že o návrhu a jeho znení ešte budú v klube diskutovať, prípadne predložia aj pozmeňujúci návrh. Ak by neprešiel, v predloženej podobe by hnutie návrh pravdepodobne nepodporilo. S ochranou premiéra aj po skončení mandátu súhlasí. "Nebudeme sa tváriť, že sa v krajine nič nedeje," uviedol s tým, že k útokom na verejných činiteľov dochádza, no nemyslí si, že by mal mať preto dvojnásobný premiér doživotnú rentu.



Poslankyňa za SaS Mária Kolíková spochybňuje prínos opatrení k zlepšeniu bezpečnostnej situácie. Poukazuje napríklad na návrh na doživotnú rentu pre premiéra či predsedu parlamentu. V balíku vidí aj viaceré ustanovenia, ktoré môžu byť zneužívané proti demokracii. "Osobitne sa pozastavujeme nad oprávneniami, ktoré má dostať Slovenská informačná služba. Má zbierať informácie z dôvodu ochrany zdravia určených osôb. Bez ďalších bližších vysvetlení," upozornila. Poukázala aj na chýbajúce vyčíslenie dosahov zákona.



Poslanec Igor Matovič (Slovensko, KÚ, Za ľudí) vníma návrh ako odmenu pre Fica "za rozkrádanie krajiny" a ako papalášske výhody za štátne peniaze. Poukázal na doživotný plat aj na náklady na ochranku a šoféra. Renta podľa neho bezpečnosť premiéra nijako nerieši. Poslankyňa z klubu Veronika Remišová namieta aj navrhovaný zákaz protestov pred obydliami politikov. Ide podľa nej o zásah do práva občanov na zhromaždenie. Obáva sa aj možného zneužitia ustanovenia zo strany politikov. Pozitívne nevníma ani možné pridelenie ochranky opozičným lídrom. Obáva sa, že v rukách súčasnej vlády by to bol nástroj na sledovanie opozície.







Tzv. lex atentát v stredu schválila vláda. Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta SR, vlády SR či všeobecného súdu. V prípade Ústavného súdu SR by mal platiť zákaz zhromaždenia v okruhu 100 metrov od jeho sídla. Návrh počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia. Chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami. Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na "primerane vybavenú nehnuteľnosť". Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.