PS a KDH oceňujú hodnotovú zahraničnú politiku

Bratislava 1. januára (TASR) - Mimoparlamentné PS a KDH vnímajú rok 2021 pre Slovensko v medzinárodnom kontexte pozitívne, oceňujú prínos hodnotovo ukotvenej zahraničnej politiky. SNS zase hovorí, že Slovensko si v minulom roku pokazilo najmä vzťahy vo Vyšehradskej štvorke (V4).uviedol pre TASR europoslanec Michal Šimečka z PS. Vyzdviholreprezentáciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej v zahraničí, ako aj profesionálny a vecný štýl ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS).Odbornosť a profesionálny prístup zahraničnej politiky podľa PS celý rokIgor Matovič (OĽANO), pričom po jeho odchode z postu predsedu vlády sa situácia zlepšila a upokojila. Zahraničná politika podľa Šimečku ide dobrým smerom, no má na viac.doplnil Šimečka.Hnutie KDH víta, že vláda priniesla v kontexte členstva v EÚ a NATO spoľahlivosť a čitateľnosť a súhlasí s dôrazom na ľudskoprávnu dimenziu zahraničnej politiky. Významným momentom tohto roku bola podľa KDH návšteva pápeža Františka.podotklo hnutie.Oceňuje jasné vymedzenie Slovenska voči aktivite Maďarska skupovať slovenskú pôdu.doplnilo hnutie. Pozitívne hodnotí vzťahy so susednými štátmi aj s ostatnými krajinami EÚ, tiež kroky smerujúce k zvýšeniu ekonomickej spolupráce s Taiwanom. Skonštatovalo, že bilaterálne vzťahy s Ruskom ochladli v dôsledku vyhostenia diplomatov v súvislosti s kauzou výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach. Vyzdvihlo pomoc Slovenska Poľsku a Ukrajine, aj podporu rozširovania EÚ na Západný Balkán.KDH zároveň zdôraznilo potrebu upriamiť pozornosť na čoraz asertívnejšie správanie autoritárskych a totalitných režimov vo svete. Víta preto prijatie bezpečnostnej a obrannej stratégie. Z bezpečnostného hľadiska hnutie považuje za veľmi negatívne dokončenie plynovodu Nord Stream 2, ktorý Slovensko kritizovalo už pri jeho začiatkoch.Strana SNS má za to, že Slovensko si v minulom roku pokazilo najmä vzťahy vo V4.uviedla strana s tým, že zo Slovenska prestáva byť suverénny štát.Žiaden z ústavných činiteľov podľa SNS nemá dobré medzinárodné vzťahy, takže nie je možné, aby sa cez nich Slovensko zapájalo do strategických tém na západe či východe.doplnila SNS.Strana zhodnotila aj činnosť EÚ. Tvrdí, že nevie prijímať opatrenia, nerieši problémy a zlyhala aj v oblasti pandémie.skonštatovala SNS. Kritizuje tiež Matovičovu návštevu u francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.