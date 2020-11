PS a Most-Híd upozorňujú na získané dáta a následnú prácu s nimi

Bratislava 2. novembra (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Most-Híd ocenili nasadenie samospráv, zdravotníkov, bezpečnostných zložiek a dobrovoľníkov pri víkendovom plošnom testovaní na COVID-19. Zdôraznili potrebu nastaviť pravidlá ďalšieho pracovania so získanými dátami. Predsedníčka PS Irena Bihariová na sociálnej sieti zdôraznila potrebu ochrany dát a práva na lekárske tajomstvo. Šéf Mosta-Híd László Sólymos upozornil, že ich nesmie "prehlušiť dočasná eufória a politické vyhlásenia" a majú slúžiť k zabráneniu kolapsu v nemocniciach.



Bihariová na sociálnej sieti skonštatovala, že zatiaľ nemožno povedať, či malo testovanie zmysel z hľadiska "skrotenia pandémie" a či ušetrilo krajinu tvrdého lockdownu. Od vlády očakáva tiež jasnú komunikáciu pravidiel tak, aby neporušovali princípy právneho štátu, nespôsobili stigmatizáciu ľudí a zabránili rizikám šikany občanov zo strany zamestnávateľov, prevádzok či obchodov. Treba podľa nej zabrániť rozdeleniu spoločnosti na tých, ktorí "majú vstupenku na slobodu" a tých, "ktorých práva a slobody ostanú obmedzené ako trest za neúčasť". Ľudia podľa nej nesmú zažívať poníženie v obchodoch či na pracoviskách tým, že sa budú musieť legitimizovať výpismi zo zdravotných záznamov o tom, prečo sa nemohli testovať.







Z hľadiska logistiky sa akcia podľa Bihariovej vydarila, a to vďaka samosprávam, armáde, dobrovoľníkom a zdravotníkom. "Väčšina z nich do toho šla úplne nezištne - len preto, aby samotná operácia a už investované náklady nevyšli nazmar". Vyzdvihla sebadisciplínu a súdržnosť ľudí, z ktorých mnohí sa zúčastnili pod tlakom vyhrážok a obáv z následkov neúčasti.



Podobne to vidí Sólymos. Uznanie podľa neho patrí každému, kto sa zúčastnil organizácie akcie. "Samosprávam, zdravotníkom a dobrovoľníkom. No hlavne občanom, ktorí po chaose vytvorenom vládou prišli a čakali aj dlhé hodiny, kým prišli na rad," uviedol v reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Sólymos hovorí, že máme k dispozícii cenné dáta, ktoré majú poslúžiť k zabráneniu kolapsu v nemocniciach. "Dúfam, že plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom," podotkol.