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PS a SaS vyzývajú na väčšiu pozornosť ochrane žien pred násilím
PS predkladá do NR SR uznesenie, v ktorom apeluje aj na potrebu prijatia ďalších legislatívnych zmien.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Opozičné hnutie PS a strana SaS upozorňujú, že vláda nevenuje dostatočnú pozornosť ochrane žien pred násilím. PS organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách kontinuálne čítanie svedectiev obetí násilia pred budovou Národnej rady (NR) SR a v parlamente sa bude premietať film V šere sa stráca cit pre farby. SaS i PS predstavili k tejto téme aj vlastné legislatívne návrhy.
PS predkladá do NR SR uznesenie, v ktorom apeluje aj na potrebu prijatia ďalších legislatívnych zmien. „Vyzývame aj všetkých zodpovedných ministrov, aby konali v rámci svojich rezortov,“ vyhlásila na tlačovej konferencii poslankyňa Lucia Plaváková (PS) s tým, že by malo ísť napríklad o preškoľovanie sudcov.
Upozornila, že v NR SR je návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý sa čiastočne venuje téme násilia na ženách. „Tešíme sa, že nejakým spôsobom zapracoval aj naše návrhy, a to sa týka najmä ochrany detí, keď bude priťažujúcou okolnosťou spáchanie násilného trestného činu v prítomnosti dieťaťa,“ dodala Plaváková s tým, že v návrhu chýbajú ďalšie opatrenia, ktoré chcú presadiť cez pozmeňujúce návrhy. PS preto navrhuje zrušiť tzv. premlčaciu dobu v prípade týchto závažných trestných činov, taktiež navrhlo nový trestný čin tzv. femicídy, teda vraždy žien, ako aj nový trestný čin domáceho a partnerského násilia. PS navrhuje aj rozšírenie nenávistného motívu pri nenávistných trestných činoch o motívy, ktoré sa týkajú pohlavia, rodovej identity a zdravotného znevýhodnenia. V ďalšom návrhu chce presadiť, aby dieťa, ktoré pochádza z domácnosti, kde dochádza k páchaniu násilia, bolo v prípade trestných konaní automaticky považované ako poškodená osoba.
Podľa SaS necháva vláda ženy ohrozené násilím bez účinnej ochrany. „Namiesto toho, aby sme v parlamente riešili ochranu žien, sme na začiatku tohto volebného obdobia bojovali proti skracovaniu premlčacích lehôt pri znásilnení,“ upozornila na tlačovej konferencii poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Kým na Slovensku funguje sieť organizácií poskytujúcich ženám psychologickú a právnu pomoc či pomoc pri hľadaní bezpečného ubytovania, na strane štátu podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) chýba koordinovaný systém ochrany.
SaS preto navrhuje zavedenie jasných štandardov na vyhodnocovanie rizika násilia, posilnenie špecializácie príslušných orgánov a zabezpečenie včasného informovania a účinnej ochrany obetí.
PS predkladá do NR SR uznesenie, v ktorom apeluje aj na potrebu prijatia ďalších legislatívnych zmien. „Vyzývame aj všetkých zodpovedných ministrov, aby konali v rámci svojich rezortov,“ vyhlásila na tlačovej konferencii poslankyňa Lucia Plaváková (PS) s tým, že by malo ísť napríklad o preškoľovanie sudcov.
Upozornila, že v NR SR je návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý sa čiastočne venuje téme násilia na ženách. „Tešíme sa, že nejakým spôsobom zapracoval aj naše návrhy, a to sa týka najmä ochrany detí, keď bude priťažujúcou okolnosťou spáchanie násilného trestného činu v prítomnosti dieťaťa,“ dodala Plaváková s tým, že v návrhu chýbajú ďalšie opatrenia, ktoré chcú presadiť cez pozmeňujúce návrhy. PS preto navrhuje zrušiť tzv. premlčaciu dobu v prípade týchto závažných trestných činov, taktiež navrhlo nový trestný čin tzv. femicídy, teda vraždy žien, ako aj nový trestný čin domáceho a partnerského násilia. PS navrhuje aj rozšírenie nenávistného motívu pri nenávistných trestných činoch o motívy, ktoré sa týkajú pohlavia, rodovej identity a zdravotného znevýhodnenia. V ďalšom návrhu chce presadiť, aby dieťa, ktoré pochádza z domácnosti, kde dochádza k páchaniu násilia, bolo v prípade trestných konaní automaticky považované ako poškodená osoba.
Podľa SaS necháva vláda ženy ohrozené násilím bez účinnej ochrany. „Namiesto toho, aby sme v parlamente riešili ochranu žien, sme na začiatku tohto volebného obdobia bojovali proti skracovaniu premlčacích lehôt pri znásilnení,“ upozornila na tlačovej konferencii poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Kým na Slovensku funguje sieť organizácií poskytujúcich ženám psychologickú a právnu pomoc či pomoc pri hľadaní bezpečného ubytovania, na strane štátu podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) chýba koordinovaný systém ochrany.
SaS preto navrhuje zavedenie jasných štandardov na vyhodnocovanie rizika násilia, posilnenie špecializácie príslušných orgánov a zabezpečenie včasného informovania a účinnej ochrany obetí.