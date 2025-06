PS a SaS označili sumu na cyrilo-metodské oslavy za prejav papalášizmu

Bratislava 19. júna (TASR) - Opozičné strany PS a SaS kritizujú výšku financií vyčlenenú na organizáciu osláv príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Sumu 750.000 eur považujú za nadmerne vysokú, označili to za prejav papalášstva. Upozorňujú tiež na to, že tento rok zabezpečuje oslavy Ministerstvo obrany SR, hoci vlani ich organizoval rezort kultúry.



„Toto rozhodnutie je koncentrátom zvrhlosti smeráckej politiky, spôsobu, akým nakladajú s našimi peniazmi,“ povedal šéf PS Michal Šimečka na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že tento rok sa neslávi ani okrúhle výročie príchodu vierozvestcov. Kritizuje, že na organizáciu osláv vyčlenili takmer dvojnásobok sumy ako minulý rok, hoci štát musí v čase konsolidácie šetriť. Podľa Šimečku si treba uctiť príchod svätého Cyrila a Metoda, považuje to za dôležitý míľnik našich dejín. „Ale v tomto čase, keď štát nemá peniaze, je zadlžený a nevie sa z dlhu vyhrabať, je to papalášizmus,“ zdôraznil líder PS.



Šimečka sa pýta, čo majú cyrilo-metodské oslavy spoločné s obranou. „Obávam sa, že je to súčasť trendu, ktorý pozorujeme, kde si minister Kaliňák a ministerstvo obrany uzurpuje stále väčšiu a väčšiu moc na úkor rezortov a oblastí a projektov, ktoré by mali byť civilné,“ skonštatoval s tým, že z rozpočtu obrany sa stavajú aj nemocnice. Vláda podľa PS opäť odlieva peniaze určené pre vojakov na nesúvisiace ciele. Šimečka pripomenul výzvu, ktorú adresovali ešte na okrúhlom stole s prezidentom Petrom Pellegrinim. Žiadajú vytvorenie osobitnej komisie, ktorá bude monitorovať a určovať priority výdavkov v oblasti obrany. Oslavy zároveň považuje za stranícku propagandu Smeru-SD, pripomenul, že minulý rok na nich premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil „hrádzu proti progresivizmu“.



„Takto vyzerá papalášizmus v praxi. Vláda tvrdí, že šetrí, ale realita je iná. Zatiaľ čo ľudia zápasia s vysokými cenami, nedostatkom liekov a sledujú rozpadávajúce sa mosty, koalícia si chystá oslavy za trištvrte milióna. Nie na počesť Cyrila a Metoda, ale na oslavu seba samých. Toto je výsmech bežným občanom,“ vyhlásil v stanovisku predseda SaS Branislav Gröhling. SaS vyzýva vládu, aby prestala zneužívať verejné financie na vlastné PR. Peniaze majú ísť podľa strany na riešenie reálnych problémov ľudí, nie na pompézne akcie pre politikov.



Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska sa budú konať 5. júla v areáli hradu Devín. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nepovažuje schválenú sumu za premrštenú. Pôjde podľa neho o podujatie určené pre širokú verejnosť s celodenným programom. Vysvetlil, že minulý rok boli náklady polovičné, no týkali sa len večerného programu.



V rámci programu sa 5. júla od 11.00 h uskutoční prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer sa od 21.00 h uskutoční slávnostný program s priamym prenosom STVR.