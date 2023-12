PS a SaS tvrdia, že rokovať o zrušení ÚŠP sa bude v januári

Bratislava 20. decembra (TASR) - Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a SaS tvrdia, že rokovať o zmenách v Trestnom zákone, ktoré majú priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), sa bude až januári. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že do Vianoc by chcel, aby sa v NR SR prerokoval štátny rozpočet, k nemu príslušné ďalšie kapitoly a tri ďalšie vládne návrhy. Následne by chcel schôdzu prerušiť a pokračovala by od 8. januára. V programe schôdze je aj novela Trestného zákona, poslanci sa k nej ešte nedostali.



PS to označuje za prvú prehru premiéra Roberta Fica (Smer-SD). "Veľmi chcel rušiť špeciálnu prokuratúru a znižovať tresty za korupciu už pred Vianocami, ako darček svojim oligarchom. Plné námestia a dôrazný boj v parlamente ho však donútili ustúpiť, čo vôbec nečakali," uviedol v stanovisku predseda PS Michal Šimečka.



SaS hovorí, že ide o úspech občanov, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska. "Koalícia totiž plánovala potichu a v čo najväčšej rýchlosti schváliť zrušenie špeciálnej prokuratúry ešte pred Vianocami. Spoločný a najmä vytrvalý odpor opozície v podobe obštrukcií v parlamente, ktorý bol navyše doplnený masovými protestmi s občanmi, prinútil koalíciu návrh o zrušení ÚŠP odsunúť," tvrdí predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Opozícia chce v protestoch pokračovať aj v novom roku.



Parlament aktuálne rokuje o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Zasadať bude až do jeho úplného prerokovania bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať.