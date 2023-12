PS: Ak sa bude obmedzovať ÚŠP, podáme ústavnú sťažnosť

Bratislava 4. decembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) avizuje podanie ústavnej sťažnosti pre zámer obmedziť alebo zrušiť fungovanie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Informoval o tom v pondelok predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Hnutie tiež v tejto súvislosti požiadalo o stretnutie eurokomisára pre justíciu Didiera Reyndersa. PS kritizuje, že vláda ešte nezverejnila znenie návrhu. Hnutie tvrdí, že cieľom zmeny je ochrana "našich ľudí" zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



"Verejnosť napriek aj našim výzvam doteraz nepozná presné znenie návrhu, s ktorým za Európskou komisiou išiel. Demontáž právneho štátu vláda pripravuje naďalej potichu. Je to škandalózne a nebezpečné. Preto hneď, ako bude zrejmé, že pretlačili takýto zásah voči ÚŠP cez skrátené legislatívne konanie, podáme ústavnú sťažnosť," priblížil Šimečka s tým, že bez ÚŠP by korupcia na najvyšších miestach a organizovaný zločin nemohli byť stíhané a dozorované efektívne.



Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková vysvetlila, že hnutie bude Ústavný súd SR žiadať o posúdenie súladu akejkoľvek zmeny v postavení a fungovaní ÚŠP z hľadiska zabezpečenia princípu ochrany právneho štátu garantovanej ústavou. "Zároveň požiadame o pozastavenie účinnosti tejto zmeny, aby sa zamedzilo vážnemu nenapraviteľnému následku, ktorý by hrozil. Pretože v záujme ochrany smeráckych ľudí sa Robert Fico naozaj neštíti ničoho. Chystá sa rozmontovať základy boja proti korupcii a organizovanému zločinu a tomu treba zabrániť všetkými dostupnými prostriedkami," doplnila.



Premiér cez víkend v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky, aby špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odišiel z Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevyjadril sa, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd.