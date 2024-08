PS: Minister Susko by mal zverejniť dovolanie v prípade Kováčika

Bratislava 27. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mal zverejniť dovolanie, ktoré podal v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ak tak neurobí, opozičné PS ho chce predvolať na zasadnutie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR, prípadne urobiť poslanecký prieskum. PS žiada aj o zverejnenie príkazu na prerušenie výkonu trestu bývalého špeciálneho prokurátora.



"Tieto rozhodnutia minister urobil vo verejnej funkcii a je zodpovedný za výkon svojej funkcie daňovým poplatníkom. Verejnosť má právo vidieť a posúdiť, na základe čoho konal. Výhovorky ministra o rešpekte súkromia sú v tejto situácii smiešne," uviedla v stanovisku poslankyňa NR SR za PS Zuzana Števulová.



Odvolávanie sa na súkromie Kováčika podľa PS neobstojí, pretože ministerstvo môže dovolanie aj rozhodnutie anonymizovať. "Je to bežná prax na súdoch, čo by mal Boris Susko ako minister spravodlivosti vedieť," doplnila členka Ústavnoprávneho výboru NR SR Lucia Plaváková (PS).



Ak minister nezverejní obsah dokumentov, PS je pripravené využiť všetky parlamentné nástroje kontroly. "Ministra si predvoláme na ústavnoprávny výbor, navrhneme poslanecký prieskum či interpeláciu a odpovedí sa budeme dožadovať aj na hodine otázok," priblížila Plaváková.



Minister spravodlivosti podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušil jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.