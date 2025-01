PS avizuje podporu zákonov, ak sa dohodne termín predčasných volieb

Bratislava 28. januára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) je budúci týždeň pripravené pomôcť pri schvaľovaní zákonov v Národnej rade (NR) SR, ak dôjde k dohode na termíne predčasných volieb. V utorok to pre novinárov uviedol líder hnutia Michal Šimečka s tým, že rozhodnutie nie je finálne.



"Toto je zatiaľ predčasné, lebo ešte prebehnú nejaké rokovania, aj budeme mať zasadnutie klubu a uvidíme, ako to bude vyzerať tesne pred schôdzou," ozrejmil Šimečka.



Podľa jeho slov v tejto chvíli nedáva logiku, aby opozícia pomáhala vláde, ktorá v parlamente stratila väčšinu. "Treba sa pýtať vlády, či teda majú schopnosť vládnuť a prijímať zákony, alebo nemajú. Ak nemajú, ak priznajú, že nemajú väčšinu na to, aby schválili tie zdravotnícke zákony, my sme pripravení pomôcť aj preto, aby lekári neodchádzali zo Slovenska, aj preto, aby sa stavebný zákon mohol upraviť, ale poďme sa teda dohodnúť na termíne predčasných volieb," povedal líder PS.



Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR potvrdilo, že aktuálne pripravuje návrhy zdravotníckych zákonov k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Plánuje ich predložiť na najbližšej schôdzi parlamentu.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.