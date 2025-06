PS: B. Susko zneužíva právomoci na ochranu ľudí napojených na koalíciu

Bratislava 11. júna (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zneužíva právomoci na ochranu ľudí napojených na koalíciu. Vyhlásila to predsedníčka výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a členka opozičného hnutia PS Lucia Plaváková po tom, ako Susko podal dovolanie v prípade podnikateľa Michala Suchobu a právoplatne odsúdeného právnika Zoroslava Kollára. Členovia PS žiadajú Suska o vysvetlenie dôvodov svojho konania.



„Sú to osoby, ktoré sa sami priznali ku korupčnému správaniu a uzatvorili dohodu o vine a treste. Takýto postup je neakceptovateľný zásah do nezávislosti justície,“ poznamenala Plaváková. Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová žiada Suska, aby svoje kroky verejnosti vysvetlil, myslí si zároveň, že strana Smer-SD sa snaží sabotovať boj proti korupcii pre vlastné záujmy.



Podľa poslanca Branislava Vanča (PS) by minister spravodlivosti nemal mať takúto kompetenciu. „Právomoc podať dovolanie bola súčasťou promafiánskej novely trestných zákonov, aby mohla táto koalícia prostredníctvom ministra spravodlivosti mariť trestné konania, a to najmä v prípade kajúcnikov, ktorí svedčili proti politikom a nominantom Ficovej vlády,“ dodal.



Vančo zopakoval, že ak minister Susko už využíva túto právomoc, je jeho povinnosťou verejnosti riadne vysvetliť dôvody, prečo tak robí. „Je absolútna drzosť, že si túto svoju povinnosť neplní a odmieta médiám odpovedať na otázky v tejto súvislosti,“ upozornil s tým, že pripravil žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia ústavnoprávneho výboru.



Susko podal dovolanie v prípade podnikateľa M. Suchobu, ktorý bol na základe dohody o vine a treste odsúdený k peňažnému trestu 90.000 eur. Žiada vec vrátiť Špecializovanému trestnému súdu. Rovnako podal dovolanie aj v prípade právnika Zoroslava Kollára, ktorý bol na základe dohody o vine a treste v roku 2022 právoplatne odsúdený na peňažný trest 70.000 eur.