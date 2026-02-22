< sekcia Slovensko
PS bude mať snem 28. marca, Šimečka je jediný kandidát na šéfa hnutia
PS si každé dva roky volí na sneme nové vedenie. Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) bude mať snem 28. marca v Trnave. Voliť sa na ňom bude predseda, predsedníctvo i podpredsedovia. Michal Šimečka je jediným kandidátom na post predsedu hnutia. Pre TASR to uviedli z mediálneho oddelenia PS.
O posty podpredsedov sa uchádzajú Zora Jaurová, Simona Petrík, Ivan Štefunko, Michal Truban, Tomáš Valášek, Irena Bihariová, Beáta Jurík, Tamara Stohlová, Jaroslav Spišiak, Ivan Korčok, Veronika Cifrová Ostrihoňová a Martin Pekár.
PS si každé dva roky volí na sneme nové vedenie. Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024. Pred Šimečkom viedla PS od roku 2020 Irena Bihariová, predtým Michal Truban a Ivan Štefunko. Predsedníctvo podľa informácií na webe PS tvorí aktuálne predseda a 19 členov. Podpredsedami hnutia sú Zora Jaurová, Štefunko, Truban, Tomáš Valášek a Simona Petrík.
