PS bude mať snem 28. marca, Šimečka je jediný kandidát na šéfa hnutia

Na snímke opozičný poslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

PS si každé dva roky volí na sneme nové vedenie. Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024.

Bratislava 22. februára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) bude mať snem 28. marca v Trnave. Voliť sa na ňom bude predseda, predsedníctvo i podpredsedovia. Michal Šimečka je jediným kandidátom na post predsedu hnutia. Pre TASR to uviedli z mediálneho oddelenia PS.

O posty podpredsedov sa uchádzajú Zora Jaurová, Simona Petrík, Ivan Štefunko, Michal Truban, Tomáš Valášek, Irena Bihariová, Beáta Jurík, Tamara Stohlová, Jaroslav Spišiak, Ivan Korčok, Veronika Cifrová Ostrihoňová a Martin Pekár.

PS si každé dva roky volí na sneme nové vedenie. Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024. Pred Šimečkom viedla PS od roku 2020 Irena Bihariová, predtým Michal Truban a Ivan Štefunko. Predsedníctvo podľa informácií na webe PS tvorí aktuálne predseda a 19 členov. Podpredsedami hnutia sú Zora Jaurová, Štefunko, Truban, Tomáš Valášek a Simona Petrík.
