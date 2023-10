PS bude sledovať kroky envirorezortu, apeluje na čerpanie eurofondov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je kľúčový rezort pre ochranu zdravia občanov aj pre ekonomický rozvoj krajiny. Skonštatoval to podpredseda Európskeho parlamentu z Progresívneho Slovenska Martin Hojsík. Poukázal na potrebu čerpania eurofondov a prípravy na zelenú transformáciu. Avizoval, že poslanci z hnutia zvolení do Národnej rady (NR) SR budú kontrolovať kroky nového ministra.



"Nemôžeme si dovoliť, aby sa životné prostredie zredukovalo na rozdávanie financií či strieľanie medveďov. Ide tu o miliardy, ktoré vieme použiť na pomoc slovenským domácnostiam, podnikom, ale aj pôdohospodárom či pri ochrane prírody. Príležitosti však nebudeme vedieť využiť, pokiaľ budú predstavitelia vlády spochybňovať klimatickú krízu," uviedol Hojsík.



Skonštatoval, že ktokoľvek nastúpi do vedenia rezortu, musí sa jasne postaviť k rozbehnutiu dekarbonizácie, dokončiť transformáciu národných parkov a naštartovať rozvoj v regiónoch, a vyriešiť infringementy zo strany Európskej komisie. Upozornil na negatívny dosah pokút na štátny rozpočet aj na život a ochranu zdravia občanov. V zelenej transformácii vidí hnutie priestor na rozvoj Slovenska, vybudovanie nových pracovných miest a podobne.



Na poste ministra vzhľadom na viaceré výzvy očakáva PS kvalitného človeka, ktorý bude chrániť záujmy ochrany prírody. Predstavitelia hnutia pritom kritizovali viaceré výroky nominanta SNS Rudolfa Huliaka. Hovoria o šírení hoaxov a dezinformácií z jeho strany. Hnutie tiež kritizovalo program SNS pre oblasť životného prostredia.