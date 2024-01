PS by mohlo o kandidátke do eurovolieb rozhodnúť v januári či februári

Bratislava 7. januára (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) by mohlo o kandidačnej listine do eurovolieb rozhodnúť v januári alebo vo februári. Predseda hnutia Michal Šimečka zatiaľ jej zloženie nekonkretizoval. Deklaroval ambíciu získať čo najlepší výsledok a pripomenul úspech z predchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Šimečka tiež avizoval, že kandidovať nebude.



"V tejto chvíli prebieha v Progresívnom Slovensku diskusia o tom, ako pristúpiť k predvolebnej kampani do európskych volieb, ako vyskladať tú najlepšiu možnú kandidátku," uviedol Šimečka. Tvrdí, že kandidovať budú ľudia pripravení od prvého dňa pracovať pre Slovensko a Európsku úniu. Priblížil, že má ísť aj o rodovo vyváženú kandidátku. "Teraz nám neostáva nič iné, len obhájiť víťazstvo z minulých eurovolieb, a k tomu bude smerovať naša snaha, naša kampaň," poznamenal.



Šimečka si nevie predstaviť, že by šli do eurovolieb na jednej kandidátke s inými stranami. Vie si však predstaviť, že by kandidátku ich hnutia posilnili aj osobnosti, ktoré nie sú členmi PS.