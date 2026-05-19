PS: Čas na odstránenie sporných bodov a dokončenie zonácií sa kráti
Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Čas na odstránenie sporných bodov a dokončenie zonácií štyroch slovenských národných parkov (NP) v súlade so slovenskou i európskou legislatívou a dohodou s Európskou komisiou (EK) sa kráti. Upozornila na to v utorok na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska. Zároveň vyzvala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby zonácie v tejto forme nepredkladal na rokovanie vlády SR a aby ich prepracoval. Návrh zonácií z dielne envirorezortu prerokuje v utorok Legislatívna rada vlády SR a následne má byť skonzultovaný s EK.
„Zvyšné štyri zonácie národných parkov sa netýkajú len budúcnosti prírodného bohatstva, ekonomického rozvoja regiónov, ale aj míľnika plánu obnovy, keďže sú podmienkou na vyplatenie ôsmej platby z plánu obnovy. Legislatívna rada vlády je posledným krokom pred podaním na samotnú vládu, ktorá to bude následne schvaľovať. Z tých návrhov vieme povedať, že hlavnou prioritou Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu je jednoducho ísť po ruke vybraným developerom a iniciatívne im vyhradiť v najvzácnejšej prírode nové územie pre tvrdý development,“ tvrdí Plaváková. Konanie vedenia ministerstva považuje za neospravedlniteľné.
Pripomenula, že niektoré pôvodné návrhy sa po tlaku politických strán, občianskej verejnosti a odborných organizácií posunuli dopredu. Pri ďalších sporných bodoch však podľa nej envirorezort opustil akúkoľvek konštruktívnu debatu. „Naozaj sa chystajú mesiace vyjednávania vyhodiť von z okna,“ skonštatovala Plaváková. Medzi sporné body podľa nej patria nové rozvojové zóny, chýbajúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie či nedostatočná ochrana starých lesov, celá zonácia národného parku Poloniny a možné oslabenie ochrany strategicky dôležitého zdroja pitnej vody v nádrži Starina.
Poslankyňa NR SR Darina Luščíková z PS dodala, že viacero problémov prináša aj zonácia Tatranského národného parku. Z návrhu podľa nej nie je jasné, čo ešte územie unesie. „Nezvládame nápor turistov, nemáme systém, ako ich rozptýliť do ďalších lokalít alebo na záchytné parkoviská, pretože také v podhorí neexistujú. Druhý problém je, že chýba koncepcia rozvoja celého územia, potrebujeme jasne povedať, kde má byť cestovný ruch, kde kúpele, doprava a kde pokoj, nie len úzka skupina investorov. Tretí problém je ohrozenie vody a klimatickej výnimočnosti Vysokých Tatier. Zonácia v súčasnej podobe umožňuje výstavbu na miestach, kde sú zásobárne vody,“ upozornila. Pripomenula, že zonácia musí byť odborná, poctivá a prepojená s koncepciou rozvoja celého územia. Plaváková v tejto súvislosti vyzvala aj vedenie jednotlivých rezortov pre plán obnovy, cestovného ruchu, financií a premiéra, aby celý proces zastavili a zonácie v predloženej forme neschválili.
Taraba informoval, že ministerstvo neplánuje predložiť zonácie na stredajšie (20. 5.) rokovanie vládneho kabinetu. Potvrdil, že prípadné pripomienky, ktoré vzídu z rokovania s EK, sa ešte budú musieť zapracovať.
Koaličná SNS sa od návrhu zonácie Tatier dištancuje. Taraba koná podľa nej na vlastnú zodpovednosť a strana mu nedala mandát predložiť návrh zonácie v podobe, ktorá nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov.
