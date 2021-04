PS: Celoplošné testovanie stálo cez 478 mil. eur, je čas ho ukončiť

Bratislava 30. apríla (TASR) – Celoplošné testovanie stálo Slovensko viac ako 478 miliónov eur. V piatok na to na tlačovej konferencii upozornilo mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), ktoré vyzýva, aby sa čo najskôr ukončilo.



Členka PS Lucia Plaváková priblížila, že podľa údajov Ministerstva financií (MF) SR stálo SR celoplošné testovanie v minulom roku viac ako 72 miliónov a v aktuálnom roku sa za skríningové testovanie zaplatilo už viac ako 406 miliónov eur. Táto suma každým dňom narastá. "Nákup všetkých testov stál doteraz viac ako 287 miliónov eur a tlač certifikátov viac ako pol milióna eur," uviedla.



Predsedníčka PS Irena Bihariová upozornila, že za takmer pol miliardy eur mohlo byť postavených desať špičkových nemocníc, alebo sa mohlo nakúpiť 31 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNtech, prípadne táto suma mohla zvýšiť počet zdravotníkov v slovenskom zdravotníctve o 16.000 pracovníkov. Myslí si, že je načase, aby sa premiér Eduard Heger "postavil" ministrovi financií Igorovi Matovičovi (obaja OĽANO).



Plaváková na margo zverejnenia informácií o nákupe vakcín Sputnik V uviedla, že má niekoľko problematických bodov. Členka PS zmluvu označila ako "sen pre dodávateľa". Zmluva podľa nej vypovedá, že dodávateľ nie je za nič zodpovedný a Slovensko sa zaviazalo odškodniť dodávateľa za problémy, ktoré mu mohli vzniknúť.



Myslí si, že produkt, teda vakcína Sputnik V, je definovaná "veľmi všeobecne". Za "veľký problém" považuje aj sankciu za zverejnenie zmluvy vo výške jeden milión amerických dolárov. Zaráža ju, že ju za týchto podmienok bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) podpísal. Otázna je podľa nej aj účinnosť zmluvy, vyvoláva viaceré otázky.



Bihariová naznačila, že je možno načase hlasovať o dôvere vlády. Vláda by podľa jej názoru mala zvážiť, či by minister financií Matovič nemal odísť.