Reakcie opozície na premiérovu cestu do Moskvy

PS: Cesta premiéra do Ruska je hanbou pre Slovensko



Bratislava 22. decembra (TASR) - Cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za ruským prezidentom Vladimirom Putinom je hanbou pre Slovensko a zradou národných záujmov. Ak by mu išlo o tranzit plynu, mal rokovať s ukrajinskou stranou. Vyhlásil to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Konanie premiéra považuje za hanebné a úplne zbytočné.



"Tranzit plynu pre Slovensko má premiér riešiť v Kyjeve. Lenže tam sa bojí ísť, a hlavne mu nejde o skutočné výsledky. Je frustrovaný, unavený, hrá už iba falošné divadlo pre voličov. A pritom zrádza vlastnú krajinu a krok za krokom nás ťahá preč z Európy," zdôraznil Šimečka.



Člen predsedníctva PS a bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok označil Ficovu cestu za zlom v slovenskej zahraničnej politike. "Je to zrada spojencov a aj Slovenska. Je to zlom v našej zahraničnej politike, na ktorý premiér nemá žiadny mandát," poznamenal Korčok.







SaS ostro odsudzuje rokovania premiéra s V. Putinom



Opozičná SaS ostro odsudzuje rokovania premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rokovania s Putinom o čomkoľvek sú zradou nielen voči Slovensku, ale aj jeho zahraničnopolitickému smerovaniu i jeho spojencom z EÚ a NATO. Vyhlásil to líder SaS Branislav Gröhling.



"Robert Fico je hanbou Slovenska. Robert Fico sa správa nie ako predseda suverénnej krajiny, ale ako obyčajný kolaborant. Naša krajina sa tak ocitá v medzinárodnej izolácii," zdôraznil Gröhling odkazujúc, že Fico nehovorí za celý národ.



Stretnutie kritizuje aj poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (nezaradená), označuje to za medzinárodný škandál. Nemyslí si, že by premiér v Moskve niečo vybavil. "Nenaleťme Robertovi Ficovi na jeho zúfalý pokus odvrátiť pozornosť od skutočných problémov. Po dnešku je totiž jasné, že Robert Fico je v záujme odvrátenia pozornosti schopný kolaborovať aj s vojnovými štváčmi," odkázala Bajo Holečková.







KDH: Premiér ohrozuje ľudí na Slovensku i ukotvenie krajiny v EÚ a NATO



Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ohrozuje svojimi skutkami ľudí na Slovensku i ukotvenie krajiny v EÚ a NATO. Posluhovaním ruskému režimu vyčleňuje Slovensko zo spoločenstva, ktoré jasne odsudzuje agresiu Ruska voči Ukrajine. Konštatuje to predseda opozičného KDH Milan Majerský na sociálnej sieti.



"To sa ide Fico Putinovi posťažovať na Ukrajinu? O čo premiérovi vlastne ide? Prečo nerokuje s Ukrajinou?" pýta sa Majerský.







Hnutie Slovensko ostro odsudzuje rokovanie premiéra s V. Putinom



Opozičné hnutie Slovensko ostro odsudzuje rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Považuje to za poľutovaniahodný čin a medzinárodnú hanbu. Konštatuje to v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



"Robert Fico stretnutím s masovým vrahom prerazil ďalšie dno. Okrem toho, že súčasná vláda totálne ožobračuje ľudí, robí Slovensku obrovskú medzinárodnú hanbu. Je neprípustné, aby si premiér demokratickej krajiny potriasal ruku s človekom zodpovedným za státisíce obetí," konštatoval Bystriansky.



Predseda vlády SR pricestoval v nedeľu na pracovnú návštevu Moskvy, kde aktuálne rokuje s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rokovať by sa mali týkať medzinárodnej agendy, ako aj tranzitu ruského plynu.