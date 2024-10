Bratislava 13. októbra (TASR) - Opozičné hnutie PS chce posilniť právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení. Docieliť to chce novelou zákona o zdravotnej starostlivosti. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Veronika Veslárová a Oskar Dvořák (obaja PS). Súčasná úprava podľa nich danú problematiku upravuje nedostatočne.



Navrhli preto okrem iného vypustiť z platnej legislatívy výnimku, podľa ktorej sa nepretržitá prítomnosť nezabezpečí, ak prítomnosť sprievodu narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Umožňuje to široký výklad uplatňovanie tejto výnimky v praxi," odôvodnili. Chcú tiež presadiť, aby sa právo na sprievod týkalo aj poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nielen ústavnej. Navrhli tiež vypustiť podmienku, že osoba s ŤZP musí byť osobou nespôsobilou dať informovaný súhlas.



Zámer poslanci za PS odôvodnili potrebou posilniť právo osôb so zdravotným znevýhodnením na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení. "Sprevádzajúca osoba môže svojou prítomnosťou výrazne odbremeniť personál zdravotníckeho zariadenia, pretože pomôže s niektorými sebaobslužnými úkonmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím," dodali.