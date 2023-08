PS chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách

Bratislava 12. augusta (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pre prezidentské voľby. Uviedol to jeho šéf Michal Šimečka v reakcii na záujem o voľbu poštou zo zahraničia v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Požiadalo o ňu 72.993 občanov.



"Nie je fér, že táto možnosť dnes neexistuje. O voľbu poštou v predčasných parlamentných voľbách požiadalo až 72.993 občanov, ktorí chcú mať slovo v tom, kto a akým smerom bude viesť Slovensko. Nevidím dôvod, prečo by ľudia žijúci v zahraničí nemali mať právo rozhodovať aj o hlave štátu. Je to pritom práve prezident či prezidentka, koho úlohou je reprezentovať krajinu v zahraničí," skonštatoval v stanovisku hnutia Šimečka.



PS zároveň vyzdvihlo, že záujem o voľbu zo zahraničia rastie. Rekordný počet žiadostí je podľa Šimečku dôkazom, že aj ľuďom mimo domova záleží na budúcnosti a osude krajiny.