< sekcia Slovensko
PS chce presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách
Upozorňuje pri tom na to, že Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo apelujú na zabezpečenie možnosti voliť aj v prezidentských voľbách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. augusta (TASR) - Opozičné hnutie PS chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách. Poukazuje pri tom na záujem Slovákov o túto možnosť. Zmenu navrhuje v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne Lucia Plaváková a Zuzana Mesterová (obe PS).
„Voľba zo zahraničia je už dnes zabezpečená vo voľbách do NR SR, a to poštou. Táto forma sa však vzhľadom na dvojkolovú voľbu prezidenta či prezidentky SR zabezpečuje pre tieto voľby ťažšie. Preto navrhujeme, aby voľba zo zahraničia bola umožnená prostredníctvom volebných miestností zriadených ministerstvom zahraničných vecí na zastupiteľských úradoch SR,“ priblížili predkladateľky.
Upozornili pri tom na to, že Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo apelujú na zabezpečenie možnosti voliť aj v prezidentských voľbách. „Záujem Slovákov a Sloveniek vo voľbách zo zahraničia narastá a v posledných parlamentných voľbách prejavili rekordný záujem. O možnosť hlasovať poštou požiadalo 72.993 Slovákov a Sloveniek z viac ako 130 krajín. V parlamentných voľbách nakoniec odoslalo svoj hlas 58.779 voličov a voličiek (80,5percenta zaregistrovaných). Počet odoslaných hlasov zo zahraničia v porovnaní so 48.925 odoslanými v roku 2020 vzrástol o 20,1 percenta,“ dodali.
„Voľba zo zahraničia je už dnes zabezpečená vo voľbách do NR SR, a to poštou. Táto forma sa však vzhľadom na dvojkolovú voľbu prezidenta či prezidentky SR zabezpečuje pre tieto voľby ťažšie. Preto navrhujeme, aby voľba zo zahraničia bola umožnená prostredníctvom volebných miestností zriadených ministerstvom zahraničných vecí na zastupiteľských úradoch SR,“ priblížili predkladateľky.
Upozornili pri tom na to, že Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo apelujú na zabezpečenie možnosti voliť aj v prezidentských voľbách. „Záujem Slovákov a Sloveniek vo voľbách zo zahraničia narastá a v posledných parlamentných voľbách prejavili rekordný záujem. O možnosť hlasovať poštou požiadalo 72.993 Slovákov a Sloveniek z viac ako 130 krajín. V parlamentných voľbách nakoniec odoslalo svoj hlas 58.779 voličov a voličiek (80,5percenta zaregistrovaných). Počet odoslaných hlasov zo zahraničia v porovnaní so 48.925 odoslanými v roku 2020 vzrástol o 20,1 percenta,“ dodali.