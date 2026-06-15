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PS chce transparentný proces výberu do dozorných rád štátnych podnikov
Aj opozičné Hnutie Slovensko poukázalo v pondelok na to, že syn Richtera má pôsobiť ako člen predstavenstva Transpetrolu.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Opozičné hnutie PS volá po transparentnení procesu výberu členov do dozorných rád a do predstavenstiev štátnych podnikov. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR za PS na pondelkovej tlačovej konferencii. Uviedli to v reakcii na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorých je syn šéfa klubu koaličného Smeru Jána Richtera členom predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol. Progresívci sa v tejto súvislosti pýtali, akú má kvalifikáciu.
„Keď my budeme mať štátne podniky pod kontrolou, tak zverejníme etický kódex, akým spôsobom sa budú zamestnávať, ako sa budú deklarovať konflikty záujmov a zároveň, ako sa budú vyberať takíto ľudia do dozorných rád a do predstavenstiev,“ skonštatoval poslanec Ivan Štefunko (PS). Upozornil pri tom na dôležitosť a vplyv ľudí v takýchto funkciách.
Aj opozičné Hnutie Slovensko poukázalo v pondelok na to, že syn Richtera má pôsobiť ako člen predstavenstva Transpetrolu. V tejto súvislosti hovorilo o možnom rodinkárstve.
„Keď my budeme mať štátne podniky pod kontrolou, tak zverejníme etický kódex, akým spôsobom sa budú zamestnávať, ako sa budú deklarovať konflikty záujmov a zároveň, ako sa budú vyberať takíto ľudia do dozorných rád a do predstavenstiev,“ skonštatoval poslanec Ivan Štefunko (PS). Upozornil pri tom na dôležitosť a vplyv ľudí v takýchto funkciách.
Aj opozičné Hnutie Slovensko poukázalo v pondelok na to, že syn Richtera má pôsobiť ako člen predstavenstva Transpetrolu. V tejto súvislosti hovorilo o možnom rodinkárstve.