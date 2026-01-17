< sekcia Slovensko
PS chce uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl
Novelou chcú takisto zaviazať školy, ktoré získavajú zvýšený normatív na žiakov s nadaním a so zdravotným znevýhodnením, aby využívali dané zdroje na zabezpečenie potrebných podporných opatrení.
Bratislava 17. januára (TASR) - Opozičné hnutie PS chce uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl a zlepšiť dostupnosť podporných opatrení. Docieliť to plánuje novelou školského zákona, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne Tina Gažovičová a Veronika Veslárová (obe PS). Navrhujú v nej okrem iného znovu zaviesť podporné opatrenia na odstraňovanie fyzických bariér a zabezpečenie diétneho stravovania, ktoré sa zo zákona vypustili po jeho poslednej novelizácii v minulom roku.
„Vyňatie dvoch podporných opatrení (odstraňovanie fyzických bariér a zabezpečenie diétneho stravovania) spôsobilo nielen sťaženie financovania týchto podporných opatrení, ale tiež to, že deti a žiaci s telesným postihnutím a deti a žiaci, ktorí sú na základe zdravotnej diagnózy odkázaní na diétnu stravu, stratili nárok na podporu od regionálnych úradov školskej správy pri hľadaní vhodnej školy a tiež nárok na dopravné,“ skonštatovali predkladateľky.
Navrhli aj ďalšie zmeny. Pre zákonných zástupcov dieťaťa so zdravotným znevýhodnením chcú zaviesť nástroj na to, aby so školou o nástupe dieťaťa komunikovali s časovým predstihom a škola mohla na základe toho začať na nástup pripravovať podmienky. „Podľa súčasnej úpravy dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo byť vzdelávané v materskej alebo základnej škole vo verejnom školskom obvode podľa trvalého bydliska. Avšak školy nemajú vždy vytvorené podmienky pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a v praxi sa stáva, že riaditeľ školy odmietne prijať do školy takéto dieťa s odôvodnením, že škola nemá na jeho vzdelávanie vhodné podmienky,“ upozornili.
Novelou chcú takisto zaviazať školy, ktoré získavajú zvýšený normatív na žiakov s nadaním a so zdravotným znevýhodnením, aby využívali dané zdroje na zabezpečenie potrebných podporných opatrení. „V súčasnosti školský zákon neupravuje využitie týchto finančných zdrojov, čo v praxi mnohokrát vedie k ich využívaniu na iné účely,“ podotkli poslankyne.
Úprava takisto precizuje ustanovenia, podľa ktorých je štát zodpovedný za zabezpečenie miesta pre dieťa so zdravotným znevýhodnením v tzv. spádovej škole. „V praxi rodičia neraz obchádzajú desiatky škôl, kým nájdu školu, ktorá je schopná prijať dieťa a zabezpečiť potrebné podporné opatrenia. Návrh spresňuje mechanizmus regionálneho prideľovania podporných opatrení a jasne definuje, že povinnosť nájsť vhodnú školu má regionálny úrad školskej správy,“ vysvetlilo PS.
