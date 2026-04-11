PS chce zlepšiť prístup zdravotne znevýhodneným k zberným nádobám
PS chce presadiť, aby nevidiaci alebo slabozrakí mali na zberných nádobách špeciálne štítky.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Opozičné hnutie PS chce presadiť, aby k zberným nádobám mali rovnocenný prístup aj osoby s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím. Upozorňuje pri tom na problémy, s ktorými sa v praxi stretávajú nevidiaci, slabozrakí, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo inkontinentní. Zmenu chce docieliť novelou zákona o odpadoch, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Veronika Veslárová a Michal Sabo (obaja PS).
„Podľa súčasnej právnej úpravy nie je povinnosť zabezpečiť prístupnosť zberných nádob pre túto skupinu obyvateľov. Tento návrh zákona reaguje na potreby ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. (...) Návrh prispeje k tomu, aby bol aj zber odpadu inkluzívny,“ priblížili.
PS chce presadiť, aby nevidiaci alebo slabozrakí mali na zberných nádobách špeciálne štítky. „Navrhuje sa tiež zaviesť povinnosť obce zabezpečiť separátnu zbernú nádobu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré používajú inkontinenčné pomôcky. Tento odpad tvorí väčšinu ich odpadu, keďže ide o pomôcky používané denne. Taktiež navrhujeme upraviť individuálny interval odvozu tohto odpadu v dôsledku toho, že ide o špecificky odpad. Ide o službu len na žiadosť oprávnených osôb, nie komplexnú,“ dodali predkladatelia.
„Podľa súčasnej právnej úpravy nie je povinnosť zabezpečiť prístupnosť zberných nádob pre túto skupinu obyvateľov. Tento návrh zákona reaguje na potreby ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. (...) Návrh prispeje k tomu, aby bol aj zber odpadu inkluzívny,“ priblížili.
PS chce presadiť, aby nevidiaci alebo slabozrakí mali na zberných nádobách špeciálne štítky. „Navrhuje sa tiež zaviesť povinnosť obce zabezpečiť separátnu zbernú nádobu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré používajú inkontinenčné pomôcky. Tento odpad tvorí väčšinu ich odpadu, keďže ide o pomôcky používané denne. Taktiež navrhujeme upraviť individuálny interval odvozu tohto odpadu v dôsledku toho, že ide o špecificky odpad. Ide o službu len na žiadosť oprávnených osôb, nie komplexnú,“ dodali predkladatelia.