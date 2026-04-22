PS dáva trestné oznámenie na Záleskú do súvislosti s kauzou Očistec
Tvrdí, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vytvára nátlak na ŠTS.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) dáva podanie trestného oznámenia na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú do súvislosti s blížiacim sa pojednávaním v kauze Očistec. Tvrdí, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vytvára nátlak na ŠTS. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia hnutia.
„Je absolútny vrchol cynizmu a nedemokratického správania Roberta Fica, že zneužíva funkciu premiéra na vytváranie neprípustného nátlaku na Špecializovaný trestný súd,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Števulová (PS). Ako doplnila, úrad vlády na čele s premiérom vytvára nátlak na nezávislú súdnu inštitúciu. „To z jediného dôvodu - že Špecializovaný trestný súd bude v máji rozhodovať o trestnej kauze podpredsedu národnej rady,“ dodala poslankyňa.
Premiér na stredajšom tlačovom vyhlásení potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
Podanie trestného oznámenia avizoval predseda vlády už na tlačovej konferencii 10. apríla. Záleská v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
Najvyšší súd (NS) SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.
