PS: Ficov návrh zrušiť nedeľné diskusie je dôkazom neschopnosti

Bratislava 5. mája (TASR) - Návrh predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) zrušiť nedeľné diskusie je dôkazom neschopnosti a zbabelosti jeho vládneho zlepenca. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Martin Dubéci.



„Nezvládajú kritické otázky médií a čím ďalej, tým viac sa snažia vyhýbať konfrontácii s opozíciou. Napríklad Robert Fico už mesiace nevie nabrať odvahu na duel s predsedom PS,“ skonštatoval pre TASR v reakcii na premiéra Dubéci. Jediným dôvodom, prečo premiér s týmto návrhom prišiel, je podľa Dubéciho zúfalá snaha prekryť kopiace sa problémy jeho vlády. „Nemocnice, ktoré nám doslova padajú na hlavu, zbabranú konsolidáciu, hlúpu transakčnú daň a Ficovu drahotu, ktorá zasiahla každú jednu domácnosť na Slovensku,“ doplnil šéf klubu PS.



Fico v nedeľu (4. 5.) uviedol, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán o zrušení nedeľných politických diskusných relácií. Podľa neho by mali byť vysielané počas týždňa a vo večerných hodinách.