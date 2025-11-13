< sekcia Slovensko
PS: Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí
Smer-SD podľa Šimečku tvrdí, že za problémy na Slovensku momentálne môže poslankyňa PS Darina Luščíková.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na štvrtkovú tlačovú konferenciu Smeru-SD. Bola podľa neho len odvedením pozornosti od reálnych problémov Slovenska. Šimečka dodal, že mladí ľudia majú vlastnú hlavu.
Smer-SD podľa Šimečku tvrdí, že za problémy na Slovensku momentálne môže poslankyňa PS Darina Luščíková. „Vládni politici tvrdia, že naša poslankyňa dotlačila študenta Michala z Popradu, aby nakreslil kriedou svoj názor na dlažbe pred gymnáziom. Samotní študenti sú vraj príliš mladí a nevedia sami vôbec vyhodnotiť okolnosti,” skonštatoval. Odkázal predstaviteľom Smeru-SD, že mladí ľudia na Slovensku veľmi dobre vedia, do akého „marazmu“ doviedli krajinu a na demokratické vyjadrenie nesúhlasu nepotrebujú opozíciu. „A my v PS sa ich vždy zastaneme, aby mohli povedať, čo si myslia, presne tak, ako to spravila naša poslankyňa Darina Luščíková v Poprade,” dodal.
Podľa Luščíkovej vláda útočí na tých, ktorí si dovolia ju kritizovať. „Pripomína mi to rok 1989, keď som ako 15-ročná študentka gymnázia z televízie od komunistických pohlavárov počúvala, akí sme zmanipulovaní. Len preto, že sme slobodne a nenásilne vyjadrili svoj názor podobne ako mladí ľudia, ktorí dnes po celom Slovensku kreslia vláde odkazy kriedou,“ uviedla v stanovisku. Smer-SD podľa Šimečku svojimi útokmi pozýva ľudí na zhromaždenia, ktoré sa budú konať 17. novembra.
Smer-SD kritizuje PS, že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohŕda mladými, nemá na škole čo robiť. Video natočila pred avizovanou piatkovou (7. 11.) diskusiou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala. Smer-SD vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež.
Smer-SD podľa Šimečku tvrdí, že za problémy na Slovensku momentálne môže poslankyňa PS Darina Luščíková. „Vládni politici tvrdia, že naša poslankyňa dotlačila študenta Michala z Popradu, aby nakreslil kriedou svoj názor na dlažbe pred gymnáziom. Samotní študenti sú vraj príliš mladí a nevedia sami vôbec vyhodnotiť okolnosti,” skonštatoval. Odkázal predstaviteľom Smeru-SD, že mladí ľudia na Slovensku veľmi dobre vedia, do akého „marazmu“ doviedli krajinu a na demokratické vyjadrenie nesúhlasu nepotrebujú opozíciu. „A my v PS sa ich vždy zastaneme, aby mohli povedať, čo si myslia, presne tak, ako to spravila naša poslankyňa Darina Luščíková v Poprade,” dodal.
Podľa Luščíkovej vláda útočí na tých, ktorí si dovolia ju kritizovať. „Pripomína mi to rok 1989, keď som ako 15-ročná študentka gymnázia z televízie od komunistických pohlavárov počúvala, akí sme zmanipulovaní. Len preto, že sme slobodne a nenásilne vyjadrili svoj názor podobne ako mladí ľudia, ktorí dnes po celom Slovensku kreslia vláde odkazy kriedou,“ uviedla v stanovisku. Smer-SD podľa Šimečku svojimi útokmi pozýva ľudí na zhromaždenia, ktoré sa budú konať 17. novembra.
Smer-SD kritizuje PS, že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohŕda mladými, nemá na škole čo robiť. Video natočila pred avizovanou piatkovou (7. 11.) diskusiou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala. Smer-SD vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež.