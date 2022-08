PS: Financie na vodovody a kanalizáciu sú slabou náplasťou pre obce

Bratislava 24. augusta (TASR) - Financie z Envirofondu na výstavbu vodovodov a kanalizácií sú slabou náplasťou pre dotknuté obce. Pri investičnom dlhu 2,86 miliardy eur pokryje suma 40 miliónov eur len malú časť projektov. Uviedli to členovia predsedníctva mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Jana Hanuliaková a Michal Sabo.



Na Slovensku má verejnú kanalizáciu 1130 obcí a verejný vodovod nemá 457 obcí. Hnutie realizovalo prieskum, z ktorého vyplynulo, že situácia je v mnohých obciach kritická. "Obávame sa preto, že obce budú žiadať o dotácie, keďže sa podmienky zjednodušili, no alokovaných 40 miliónov pokryje iba malú časť projektov," povedala Hanuliaková. Tvrdí, že právo na vodu nemôže byť súťažou. Musí prísť k systémovému riešeniu, ako investičný dlh na vodovodoch a kanalizáciách čo najskôr riešiť.



Finančnú injekciu by podľa PS malo priniesť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Sabo preto vyzýva vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby z bezpečného prístupu k pitnej vode spravila svoju prioritu. "Je nepredstaviteľné, aby obce v 21. storočí museli riešiť existenčné výzvy s prístupom k pitnej vode. Navyše extrémne sucho tohto leta kruto ukázalo, že voda v studni nie je garantovaná," poznamenal.



Na výstavbu verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd je z Envirofondu alokovaných 40 miliónov eur. Celkový počet oprávnených žiadateľov je približne 1400. Žiadosti na výstavbu je možné predložiť do 22. septembra.