PS: Gröhling by mal za otvorené školy prevziať osobnú zodpovednosť

Bratislava 2. septembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) by mal prevziať osobnú zodpovednosť za to, že školy ostanú otvorené. Tvrdí to mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS). TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.



"Už minulé leto sme počúvali sľuby, že školy sú priorita a na ich zatváranie dôjde ako posledné. Nestalo sa tak a deti doplatili na osobné spory medzi členmi vlády, rodičom boli miesto riešení hádzané polená pod nohy," uviedla predsedníčka PS Irena Bihariová. Boli to podľa nej práve školy, ktoré sme zatvárali medzi prvými a otvárali medzi poslednými v Európe. "Stovky tisíc žiakov zostali bez priameho kontaktu so svojimi pedagógmi, bez sociálnych väzieb a mnohí z nich aj bez prostriedkov na to, aby sa učili aspoň na diaľku," upozornila Bihariová.



Podľa šéfky progresívcov je potrebné poskytnúť školám finančnú a personálnu podporu, aby žiaci a študenti mohli aspoň čiastočne dobehnúť svojich rovesníkov z krajín, kde boli školy skutočnou prioritou, a ostali pri prezenčnom vzdelávaní. "Nie je tajomstvom, že školstvo je na Slovensku poddimenzované a chýbajú mu zdroje na kvalitnú prípravu študentov do života a na trh práce. Práve investícia do vzdelania je vždy tá najvýhodnejšia," doplnila Bihariová.



Na Slovensku zažívame podľa europoslanca Michala Šimečku odlev mozgov a kvalifikovanej pracovnej sily. "Mladí volia radšej vysoké školy v Česku, Nemecku či USA. Ak chceme zvrátiť tento trend a prilákať späť domov úspešných vedcov, lekárov alebo manažérov, mali by sme im ukázať, že Slovensko je krajina, kde je vzdelanie priorita," myslí si Šimečka.



Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch vo štvrtok opäť otvorili, začal sa školský rok 2021/2022. Situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú, avizoval minister školstva.