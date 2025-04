PS, hnutie Slovensko a KÚ kritizujú, že zmena MŠ nerieši segregáciu

Bratislava 30. apríla (TASR) - Progresívne Slovensko (PS), hnutie Slovensko a Kresťanská únia (KÚ) kritizujú, že plánovaná zmena týkajúca sa povinnej materskej školy (MŠ) pre všetky deti od troch rokov nerieši segregáciu rómskych detí. Detí zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa nich nie sú prijímané do škôlok pre nedostatok kapacít a stáva sa, že nemajú rovnaké možnosti na predškolské vzdelávanie a sú tak v školskom systéme znevýhodňované.



„Ani po desiatich rokoch od začiatku konania Európskej komisie voči Slovensku pre porušenie antidiskriminačných pravidiel sme v odstraňovaní segregácie nepokročili,“ uviedla poslankyňa Ingrid Kosová (PS). Napriek tomu, že verejne hovorí o desegregácii, v praxi podľa PS pokračuje výstavba škôlok „pri osadách“ - mimo kontaktu s deťmi z majority. „Ak chceme hovoriť o rovnakom štarte pre všetky deti, nemôžeme stavať paralelné škôlky pre ‚naše‘ a ‚ich‘ deti. Predprimárne vzdelávanie má potenciál zmeniť život. Ale len vtedy, ak deti rastú spolu,“ uzavrela.



Podľa poslanca Národnej rady SR Petra Polláka ml. školstvo už dnes čelí akútnemu nedostatku učiteľov či kapacít. Zavedenie povinných škôlok bez investícií a adresnosti podľa neho spôsobí viac problémov než riešení. „Nevieme zaplatiť učiteľov, chýbajú tisíce ľudí v systéme, a my chceme nariadiť škôlku aj deťom, ktorých rodičia ju nechcú. Miesta, ktoré by mohli dostať deti z osád, zaplníme deťmi rodičov, ktorí si to ani neželajú,“ doplnil.



Strana KÚ považuje rozhodnutie zaviesť povinnú škôlku pre deti od troch rokov za nepremyslené a neprijateľné. „Namiesto povinnej škôlky pre všetkých pracujme radšej na dostupnej škôlke pre detí tých rodičov, ktorí takúto možnosť potrebujú a chcú. Štát má vo vzťahu k rodine vytvárať možnosti a nie stanovovať povinnosti. Zvlášť nie v tak citlivej oblasti, akou je výchova detí v útlom veku,“ informovala Katarína Poláčková z KÚ. Povinné škôlky podľa strany ešte viac skomplikujú život zvlášť viacdetným rodinám.



Ministerstvo školstva chce znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to majú byť deti od štyroch rokov a od septembra roku 2028 deti od troch rokov.