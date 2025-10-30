< sekcia Slovensko
PS hovorí o zvýšení kriminality, vyzýva Suska na riešenie
Predstavitelia PS si myslia, že súčasná situácia vládnej koalícii nevadí.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Opozičné hnutie PS hovorí o zvýšení kriminality. Poukazuje i na rozmach krádeží. Mieni, že situáciu spôsobila úprava trestných kódexov. Vyzýva preto ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby v tejto veci konal a predstavil riešenia. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov PS na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„My samozrejme máme riešenia a zvažujeme rôzne alternatívy. Za dva roky nám však nebol schválený ani jeden zákon, nebudeme ich preto zatiaľ predkladať. Je to úloha ministra Suska. My hovoríme, že nemôžeme posielať hladných ľudí do väzenia, ale ani nemôžeme ľuďom hovoriť, že nech sa páči, kradnite a nič sa vám nestane. Jednoducho úlohou Suska ako ministra je nájsť cestu, spôsob a konkrétne riešenia. Ja ho touto cestou vyzývam, aby okamžite do Národnej rady (NR) SR predniesol konkrétne riešenia a legislatívne návrhy na zmeny, ktoré tento masívny problém so zvýšenou kriminalitou budú riešiť,“ poznamenal poslanec Branislav Vančo (PS).
Predstavitelia PS si myslia, že súčasná situácia vládnej koalícii nevadí. Tvrdia, že ak by tomu tak bolo, vedela by novelu s riešením pripraviť aj za dva dni. Zároveň vyhlásili, že sa nestotožňujú s tým, ako koaličníci interpretujú štatistiky o tom, že kriminalita klesá. „Samozrejme, že kriminalita klesá, lebo to, čo bolo voľakedy trestným činom, teraz už trestným činom nie je,“ okomentoval Jaroslav Spišiak (PS).
Opozícia opakovane hovorí o zvýšení kriminality. Viackrát vyzvala Suska na predstavenie návrhu riešenia. K téme sa vyjadril aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Kritizoval zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.
Minister spravodlivosti Boris Susko avizoval, že jeho rezort je pripravený o téme drobnej kriminality vecne diskutovať vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie.
